Nervis i incertesa entre els treballadors del Punt de Trobada poques setmanes abans del tancament

Poques setmanes abans que el Punt de Trobada tanqui definitivament les portes, els treballadors del centre comercial es mostren desanimats i nerviosos pel que passarà amb els seus llocs de feina.

Lamenten que les institucions del país no hagin pogut fer res per ajudar-los en aquest periple. Asseguren que no tenen cap directriu del que passarà a partir del 30 de novembre, quan unes 400 famílies es quedin a l’atur, algunes amb membres que ja estan a pocs anys de jubilar-se.

Consideren injust que hagin de rebre elles el cop del litigi entre la família Cachafeiro i el Grup Pyrénées. Aquest últim, però, assegura que treballa amb la prioritat de garantir els llocs de treball de tots aquells empleats que vulguin formar part del futur projecte comercial. Així, els qui s’interessin per treballar-hi, se’ls contractarà tenint en compte les seves capacitats.

En aquest sentit, Pyrénées diu que ja ha rebut unes 150 peticions i que a la web del grup hi ha un espai on inscriure’s.

La segona prioritat del nou explotador del centre comercial serà que romangui tancat com menys temps millor i que s’estan buscant fórmules perquè sigui així.