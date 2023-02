La Seu d’Urgell recupera el ball de l’Ossa

Cartell anunciant el ball de l’Ossa a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell celebrarà aquest proper dissabte, 18 de febrer, la passejada i el ball de l’Ossa. Es tracta d’una activitat organitzada per la Germandat de Sant Sebastià i que forma part de l’extens programa de propostes per al carnaval 2023 a la capital alturgellenca.

Pel que fa pròpiament als actes dedicats al ball de l’Ossa, a les 10:30 hores, es farà l’esmorzar dels caçadors, a la plaça Soldevila. A les 12 hores, l’Arruix, que tindrà el seu inici a la plaça Soldevila i seguirà pels carrers de Lluís Sabater, Santa Maria, placeta de Sant Miquel, Major, per a arribar a la plaça Patalín.

A les 12:30 hores se celebrarà el ball de l’Ossa, a la plaça Patalín i, a les 13 hores, la cercavila que sortirà d’aquesta mateixa plaça i transitarà pel carrer Major per a fer cap a la plaça dels Oms. Serà en aquest darrer indret on, a les 13:15 hores, hi haurà un nou ball de l’Ossa.

El programa de carnaval de la Seu d’Urgell es pot consultar a la web de l’Ajuntament.