La Seu d’Urgell commemora els 39 anys dels aiguats amb una xerrada divulgativa

La Seu d’Urgell commemora el 39è aniversari dels tràgics aiguats del 7 i 8 de novembre de 1982. Enguany, el record consistirà en una xerrada divulgativa i visita guiada, que es podrà seguir aquest dijous, dia 11, a les 7 del vespre des de la porta principal d’accés al Parc del Segre, on hi ha una placa que recorda els casos de desbordaments més greus que ha patit la ciutat al llarg de la història.

L’acte, titulat ‘Precipitacions i inundacions a l’Alt Urgell‘, és organitzat per l’Espai Ermengol, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu, la XAC i Meteo Pirineus.

Aquest any vinent es compliran quatre dècades d’aquell episodi de pluges, que va començar la nit del 6 de novembre de 1982, es va intensificar de manera inesperada diumenge dia 7 i va continuar el dia 8, fruit de la combinació d’un front càlid i de l’aire fred a l’atmosfera. Els rius no van poder absorbir tota l’aigua i això va desembocar en el desbordament del Segre al llarg de les hores següents.

Es van registrar dues víctimes de l’Alt Urgell: Josep Mas Areny, de la Borda Blanca de les Valls de Valira, i Jordi Malé, un jove d’Oliana. La xifra total de pèrdues humanes a la conca del Segre seria de 12. Uns 40 pobles van quedar aïllats i 30 ponts es van enfonsar. La Seu també havia quedat incomunicada per carretera i durant els dies següents l’aeroport va ser clau per subministrar aliments i articles de primera necessitat als veïns dels diferents nuclis afectats.

Només a la Seu, es calcula que l’episodi va causar pèrdues per valor d’uns 8 milions d’euros; i al conjunt de l’Alt Urgell, per 38 milions, és a dir, 6.300 milions de pessetes de l’època. I és que la riuada va arrasar tota l’horta i es va emportar tota mena de propietats i bestiar. L’aiguat també va provocar greus estralls a Andorra i va fer desaparèixer literalment la carretera d’Alp a la Molina, a més a més de destrossar cases a Martinet. L’observatori de la Molina va donar xifres de 600 litres per m² en poques hores.

A la Seu es va notificar 102 litres per m². Però si un poble simbolitza aquell episodi històric, aquest és el Pont de Bar. El nucli, construït a la llera del riu, va quedar en no res per la força de l’aigua. Mig poble va quedar colgat per l’esllavissament d’una muntanya i l’aigua va destrossar també bastantes cases i va acabar d’emportar-se el pont. Tot plegat va obligar a construir un poble nou, a més alçada respecte del riu.