La Seu compta les hores que queden per a la Jornada Jove

Presentació de la Jornada Jove a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar la tercera edició de la Jornada Jove que tindrà lloc el pròxim dissabte 17 de juny durant tot el dia, i que ha comptat per a la seva organització amb més de 100 joves urgellencs. Així ho han explicat el regidor de Joventut en funcions de la Seu, Joan Llobera, acompanyat per l’alcalde i el vicealcalde en funcions, Francesc Viaplana i Jordi Fàbrega.

“Aquesta jornada està feta per als joves i amb els joves, pretén donar visibilitat a tot allò que poden fer i alhora en puguin gaudir. A més, enguany la jornada s’enriqueix amb la participació dels adolescents que hi col·laboren en la seva organització a través del seu Consell Municipal”, ha manifestat Viaplana.

Per la seva part, Joan Llobera ha explicat que després de tres anys guanyant espai i implicant a més joves i adolescents, enguany serà una jornada que se celebrarà tant al matí com a la tarda, en dos espais diferents: al passeig Joan Brudieu i a la zona esportiva municipal. “Volem felicitar i agrair a totes les persones que fan possible aquesta jornada jove, una activitat de l’Àrea de Joventut que ha crescut en aquests darrers anys i que volem que es consolidi. Animem a tots els joves i adolescents que vinguin a gaudir de totes les activitats, als diferents àpats i que passegin pel passeig Joan Brudieu per a conèixer el talent jove que tenim a la Seu”.





Al matí, fira de joves talents al passeig

La fira de joves talents estarà oberta de deu del matí a dues del migdia, al passeig Joan Brudieu de la capital alturgellenca amb més de 25 estands, cadascun d’ells de diferents disciplines: joies, artesania, jocs, art, esports, teatre, màgia, cuina, estètica, lleure i dansa.

De tots aquests estands en destaquen els següents:

Cristian Molinero, de la perruqueria Cabellista, jove perruquer que farà un taller de com planxar-se el cabell. Cadascú ha de portar la seva planxa de cabell.

Laura de Lavalle, jove artista que pintarà panxes d’embarassades en directe. En cas que algú hi estigui interessat, que truqui a l’Oficina Jove, al 973355608/607866902.

Els tres joves de secundaria Joan, Laia i Pau presentaran i ensenyaran a jugar al joc de taula que ells mateixos han creat i que porta per nom Mercaders.

Per tercer any consecutiu, serà present Jana Bertran amb la venda de productes de patchwork que ella mateixa confecciona. Del total recaptat, un 25% els destinarà a l’Associació Pell de Papallona, Debra España.

El AEiG Urgellenc també estarà ubicat en un estand on es podran comprar els tiquets del dinar i del sopar de la jornada jove. Per a poder assistir-hi, cal inscriure’s prèviament des de l’enllaç 3a JORNADA JOVE 2023 — Ajuntament de la Seu d’Urgell. El tiquet s’haurà de recollir en aquest mateix estand.

Dos joves del Talleret, la Judith i la Carla, estaran presents a la jornada fent un taller de maquillatge de cara. Adreçat a públic infantil.

A banda de la resta d’estands, tots ells interessants, serà l’entrevista al convidat especial, que en aquesta edició és Markus Urban, creador de l’APP Cati. L’entrevista anirà a càrrec de l’speaker de la jornada, Joan Roqué, jove del territori que animarà i enregistrarà en vídeo tota la jornada jove.

Durant la jornada també es farà referència a la campanya “realitat o ficció”, promoguda pel Punt Òmnia i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Tres joves del municipi, la Ruth, l’Emma i la Roser, dinamitzaran un taller relacionat amb la campanya, i en el que aniran preguntant a la gent quina és la part positiva de les xarxes socials. Aquesta acció forma part de la campanya que es durà a terme aquest estiu sota aquest lema, “La part positiva de les xarxes”.





A la tarda-nit, a la zona esportiva

Durant la tarda i la nit de dissabte, la jornada jove s’emplaçarà a la zona esportiva municipal, de cinc de la tarda a dos quarts d’una de la matinada.

Amb l’ajut dels representants del Consell Municipal d’Adolescents CMA), i organitzada entre les Àrees de Joventut i Educació i el Servei d’Esports, es portaran a terme diferents activitats que, entre d’altres, hi destaquen:

Tornejos de futbol, bàsquet, volei, futbolí, cubs de rubik, escacs, etc.

Taller d’estampació de bosses.

Sopar a càrrec del CAU.

Piscina nocturna, oberta a tothom, amb concerts: karaoke, dj Jabalinch i Flanders.

Els 13 joves implicats en l’organització d’aquesta tarda/nit festiva, representants del CMA, són: Ona Perarnau, Pau Julià, Solenn Valls, Maria Guerrero, Alejandra Rodríguez, Joan Gómez, Leyre Solis, Andrea Cobo de Guzman, Ausumana Sidibeh, Nil Checa, Mariona Brugulat, Gerard Moliné i Erika Gaspar.