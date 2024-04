La Marxa del Salencar de Barruera, al juny

La cita amb la marxa nòrdica a Barruera serà del 28 al 30 de juny (Ocisport)

La Marxa del Salencar, que serà el Campionat de Catalunya de Marxa Nòrdica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, serà una nova activitat que se suma al conjunt d’esdeveniments que tindran lloc del 28 al 30 de juny, a la localitat pirinenca de Barruera, sota el marc del Garmin Mountain Festival.

De la mà del Centre Excursionista Alta Ribagorça, entitat local vinculada a la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya, la prova proposa un recorregut de 10 quilòmetres en un circuit a la zona del Salencar de Barruera. La ruta consta com més d’un 85% sobre superfícies naturals aprofitant així un espai natural on el riu Noguera de Tor és el gran protagonista al cor de la Vall de Boí.

La prova serà el Campionat de Catalunya 2024 per als federats de la FEEC i acollirà també una prova Open, oberta a tots els públics. Incorporant aquesta competició, el GARMIN Mountain Festival oferirà un programa molt complet de Marxa Nòrdica, amb sessions d’iniciació el dissabte i una marxa no competitiva el diumenge, i per a aquells més experts, una competició d’aquesta disciplina.





PROGRAMA

Dissabte 29 de juny

10:00 a 17:00 Lliurament de Dorsals

12:00 – 13:30h Sessió iniciació 1

18:00 – 19:30h Sessió iniciació 2

17:30 Sortida de la Marxa del Salencar

19:00 Lliurament de premis





Diumenge 30 juny 2024

9:35h Sortida marxa nòrdica 12K





CATEGORIES

La categoria Infantil, farà una distància de 5 kms, amb 3 voltes al circuit. La resta de categories faran 10kms, amb 7 voltes al circuit.

Infantil – Sub14 (13 i 14 anys)

Cadet – Sub16 (15 i 16 anys)

Juvenil – Sub18 (17 i 18 anys)

Júnior – Sub20 (19 i 20 anys)

Absoluta – U21 (més de 21 anys)





SUBCATEGORIES

Promesa (21, 22 i 23 anys)

Veterà (19 i 20 anys)

Màster 50 (50 a 59 anys)

Màster 60 (més de 60 anys)

Les inscripcions ja estan obertes a través del web: garminmountainfestival.com