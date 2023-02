Joan Verdú cau i no pot finalitzar el gegant dels Mundials

L’esquiador Joan Verdú en una imatge d’arxiu

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel ha viscut avui divendres la jornada de gegant masculí, amb Joan Verdú. L’andorrà ha sortit a “mossegar fort”, però ha caigut i no ha pogut completar la primera mànega en fer un interior.

Verdú, que sortia amb el dorsal 21, passava pel primer intermedi amb +0.29, però just després feia aquest interior que el deixava fora de la cursa. Amb tot, l’andorrà tenia clar que la lluita havia de ser total, i que per això s’havia de sortir a arriscar.

La competició continuarà per a l’andorrà a la Copa del Món, que en aquest cas es traslladarà a Estats Units, a Palisades, el pròxim 25 de febrer. La primera mànega serà a les 19:00h (horari andorrà) i la segona està prevista per a les 22:15h.

Joan Verdú, esquiador: “Avui era dia de guerra, estava molt gelat i exigent, però havíem preparat aquest terreny. Havia fet molt bons entrenaments. Avui estic decebut amb aquesta caiguda a la primera mànega. M’ha costat una mica, després he trobar un millor feeling i intentant empènyer fort a cada corba. En una d’aquestes he anat al terra i s’ha acabat per a mi el Mundial”.

L’andorrà no amagava la seva decepció: “Estic decebut, no puc dir una altra cosa. He de pair aquesta situació, però ens refarem, ara preparem les carreres que venen com cal. De tot se n’aprèn. Venia a mossegar fort, però no ha pogut ser. A partir de demà l’objectiu és un altre, queden tres carreres per a assegurar la classificació per a poder córrer a Andorra, que com sabeu és el màxim objectiu d’aquesta temporada. Ens refarem amb l’equip”.