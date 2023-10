Goudelock deixa el BC Andorra amb el retorn de Hardind

El club agraint a Goudelock la seva participació a l’equip (BC Andorra)

El fins ara jugador del BC Andorra, Andrew Goudelock, s’ha acomiadat de l’afició tricolor a través de les xarxes socials. Cal recordar que l’esportista nord-americà va signar per al conjunt del Principat amb un contracte temporal, com a reforç per la lesió de Jerrick Hardind.

El club també ha utilitzat les xarxes socials per a agrair la participació de Goudelock, durant aquestes setmanes, amb el conjunt de Natxo Lezcano. El club ha escrit -adreçant-se al jugador- que “Andorra sempre serà casa teva”. L’entitat diu de Goudelock que és “un jugador i persona diferencial en aquest temps que l’hem gaudit”.