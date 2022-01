Extradit des de Txèquia un lladre de rellotges de luxe

Un lladre de rellotges de luxe ha arribat al Principat, extradit per la República Txeca, per complir condemna. Es tracta d’un home de 45 anys pel qual les autoritats andorranes van llençar una ordre de recerca internacional com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni (furts de rellotges de luxe a joieries del Principat d’un valor total de més de 47.000 euros).

Una empremta digital trobada pel grup d’identitat judicial de la policia andorrana, i els intercanvis d’informació via INTERPOL, va permetre la identificació del fugitiu.

La Batllia va emetre en el seu dia una ordre de detenció internacional i la Policia espanyola va detectar la seva presència i va procedir a la seva detenció l’any 2019 a les Illes Canàries.

El fugitiu primer va ser deportat a la República Txeca, on també estava reclamat per les seves Autoritats Judicials. Un cop finalitzat el seu procés pendent a Txèquia, el detingut va ser posat a disposició de les autoritats judicials andorranes.

Ha estat aquest dilluns que la Policia Txeca ha entregat el detingut a efectius de l’oficina de cooperació policial internacional, després de viatjar des de Praga en avió fins a Espanya i acabant el trajecte per via terrestre.

L’extradició s’ha pogut materialitzar gràcies a la coordinació i cooperació existent entre les policies txeca, espanyola i andorrana, les oficines d’INTERPOL, i les autoritats judicials i diplomàtiques dels tres països concernits.

L’individu ha estat presentat d’immediat a la Batllia d’Andorra prèvia identificació del mateix i haurà de complir una pena de 15 mesos de presó ferma, 10 anys d’expulsió del Principat i pagar la quantitat pecuniària de la responsabilitat civil.