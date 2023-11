Es presenta a l’Alt Urgell el projecte pilot Som Rurals, Som de Muntanya

Les Valls d’Aguilar (jicervera/RàdioSeu)

La Federació Allem ha presentat el projecte Som Rurals, Som de Muntanya (SR-SdM) a l’Alt Urgell, de la mà d’Integra Pirineus, una de les set entitats executants del projecte. Aquest, pretén treballar des de la innovació, el procés de transformació dels suports socials per a persones amb situació de vulnerabilitat, ja sigui per discapacitat, trastorns de la salut mental o altres causes d’exclusió social, que veuen agreujada la seva situació per l’aïllament de viure en territoris rurals o de muntanya.

Durant els últims anys, les entitats d’Allem han detectat un increment de les situacions d’aïllament en persones amb discapacitat de territoris rurals i de muntanya de les comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. Per aquest motiu, el projecte pretén evidenciar la desigualtat i discriminació que provoca viure en aquestes comarques i desplegar un suport social de proximitat per a un grup orientatiu d’entre 36 i 40 persones que es troben en aquesta situació.

En l’acte hi han participat persones representants del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Àrea bàsica de salut de l’Alt Pirineu i Aran, la Federació Allem i d’Integra Pirineus. Aquest acte s’engloba entre tot un seguit de presentacions que s’estan duent a terme als diferents territoris on es desenvoluparà el projecte.





Context i objectius de Som Rurals, Som de Muntanya

El treball de SR-SdM es realitzarà basant-se en experiències desplegades en altres territoris similars, del Pirineu i del Sud de França. També des de les experiències de desplegament de serveis d’atenció domiciliària, suports a la llar, així com de les figures de l’assistència personal i l’assistència legal i utilitzant la metodologia d’Atenció Centrada en la Persona i el Treball Comunitari.

Cada entitat treballarà amb els serveis socials dels Consells Comarcals i de les Àrees Bàsiques de Salut de la comarca o les comarques que gestiona i on desplegarà un servei experimental de suport a unes 40 persones beneficiàries construint conjuntament un marc estable de cooperació.

SR-SdM busca identificar les necessitats específiques dels territoris rurals i de muntanya, la qual cosa, serà clau per a poder desplegar i apropar suports socials flexibles per a la vida d’aquestes persones. Gràcies a aquesta identificació es pretén revisar la cartera de serveis socials de Catalunya amb l’objectiu de transformar i apropar els serveis socials públics a aquestes comarques. També vol contribuir a la reconstrucció de les xarxes naturals de suport familiars i comunitàries i a facilitar l’accés a les cures, als béns i serveis bàsics, al lleure, la cultura i l’esport.

El projecte es duu a terme gràcies al treball conjunt de les entitats participants, sòcies d’ALLEM que representen i treballen en les següents comarques: Adda (Vall d’Aran i Alta Ribagorça), Alba Jussà (Pallars Jussà i Pallars Sobirà), Associació Alba (Segarra i Noguera), Amisol (El Solsonès), Integra Pirineus (Alt Urgell), L’Olivera (Urgell) i Talma (Garrigues), amb la Universitat de Lleida, els Consells Comarcals i les Àrees Bàsiques de Salut de les comarques corresponents.

Som Rurals, Som de Muntanya té prevista una durada de tres anys (2023 – 2025) i és un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation a través del Ministeri de drets Socials i Agenda 2030 de l’Estat Espanyol i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.





Sobre la Federació ALLEM

És l’agrupació d’entitats que representa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a Comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran. En formen part 18 entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les Comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran. L’agrupació compta amb més de 3.350 professionals, que donen suport a més de 5.200 persones, de les quals 3.750 són persones amb alguna discapacitat. I també en formen part 11 Centres Especials de Treball, on treballen més de 1.110 persones, que produeixen béns i serveis de qualitat, amb valor social, d’entre les quals 840 persones tenen discapacitat, la majoria amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental (dades 2021).





Sobre Integra Pirineus

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat que neix a l’Alt Urgell el 2011 i té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental. Durant l’any 2022, a Integra Pirineus hi van treballar 39 persones i es van atendre a unes 186 persones amb risc d’exclusió.