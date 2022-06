En marxa els Jocs del Mediterrani 2022 d’Orà

Inaugurats els Jocs dels Mediterrani 2022 d’Orà. La ciutat algeriana va donar el tret de sortida aquest dissabte al vespre a dotze dies de competició amb una cerimònia carregada de música, ball i pirotècnia.

Elements com la sorra, l’aigua o les tradicions del país van ser clares referències de l’esdeveniment. La delegació andorrana va ser una de les més petites a desfilar, ja que alguns atletes encara no hi havien arribat.

L’encarregada de portar la bandera tricolor va ser Sandra Herver. La karateka serà la primera a estrenar-se aquest diumenge a la tarda a les cinc, en una prova que es podrà seguir en directe per Andorra Televisió i andorradifusio.ad.