Els miradors “Natura en ruta” més accessibles per a tothom

Durant els darrers mesos, des del programa “Infoturisme“, format per Andorra Turisme i els set comuns, s’ha dut a terme una renovació dels miradors i panells interpretatius “Natura en ruta” que es troben repartits per tot el Principat. La voluntat d’aquesta iniciativa, és millorar l’accessibilitat per a tots els públics i d’aquesta manera fomentar el turisme inclusiu a Andorra.

Es tracta de 14 miradors i panells interpretatius que estan situats en alguns dels indrets més populars del país, i on s’hi pot arribar fàcilment amb qualsevol vehicle. En concret, s’han millorat miradors i panells interpretatius a raó de dos per parròquia. A les Valls d’Orient, a Canillo, s’ha reformat el panell interpretatiu de la Vall d’Incles i el mirador del Collet de Montaup; i a Encamp el panell interpretatiu dels Cortals d’Encamp i el mirador d’Encamp. De l’altra banda, a les Valls del Nord, a Ordino s’han renovat el punt panoràmic del Planell d’Encodina i el panell interpretatiu de la Font de la Navina i a la Massana el mirador de la Roca de la Sabina i el panell interpretatiu de la Font del Besurt.

Pel que fa a la vall central, s’ha modificat el panell interpretatiu del Pont de la Margineda i el mirador de la Comella a Andorra la Vella; el punt panoràmic del Coll de Jou i el panell interpretatiu de Prats Gavatx a Sant Julià de Lòria i els panells interpretatius del Camí de les Fonts i de Sa Calma a Escaldes-Engordany.

Miradors i panells interpretatius inclusius

A partir d’ara, els miradors i panells interpretatius disposen de nous plafons informatius on s’incorporen continguts en Braille, el sistema tàctil d’escriptura i lectura per a invidents, així com imatges en relleu que ajuden a percebre millor les informacions. La intenció és facilitar la comprensió i el coneixement de la fauna i flora autòctones, així com els pics i muntanyes de l’entorn a les persones amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, també s’han efectuat canvis en l’estructura dels miradors i panells interpretatius, tot rebaixant la seva alçada amb l’objectiu que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir més còmodament a les informacions que es detallen.

També s’han incorporat codis QR del projecte Parl’App que, mitjançant els dispositius mòbils dels usuaris permeten enllaçar amb continguts descriptius en llengua de signes i també locutats. Les informacions dels codis QR estan disponibles en català, castellà, francès i anglès.

Aquests canvis pretenen millorar l’accessibilitat al patrimoni natural del país a tota mena de públic.