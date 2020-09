El coworking Hive Five by Bomosa es presenta com aliat per diversificar l’economia i estimular el talent

Aquest matí s’ha inaugurat oficialment el nou espai de coworking HiveFive by BOMOSA, amb la intervenció del director general de BOMOSA, Manel Garcia i la presència del fundador d’Univers BOMOSA, Turi Mora, i el Project Manager de Hive Five by BOMOSA, Martí Batalla. Per part de Govern d’Andorra, hi han participat el Cap de Govern del Principat d’Andorra, Xavier Espot, qui s’ha mostrat molt entusiasmat amb aquest nou espai i ha destacat el fet que “tots els beneficis de Hive Five se cediran a BOMOSA Fundació, per tal de realitzar projectes filantròpics i socials al Principat d’Andorra”. També hi ha assistit el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i, per part del Comú, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui ha felicitat els promotors d’aquest espai i ha manifestat que “des del Comú recolzem aquest tipus de propostes sostenibles que s’imposen arreu”, assegurant que “serà un èxit, com tantes altres iniciatives que hi ha a aquest país”.

Aquest nou espai de coworking respon a la missió d’Univers BOMOSA de fer créixer el Principat, impulsant empreses, des del punt de vista de la innovació, la sostenibilitat i la solidaritat. Per aquest motiu, els seus promotors estan en contacte permanent amb les institucions i entitats del tercer sector del país, per tal de convertir Hive Five en un aliat en la diversificació econòmica, l’emprenedoria i l’estimulació del talent del Principat, fent referència als contactes que s’han fet amb diversos ministeris del Govern, Actua, Actua-tech, la Universitat d’Andorra, els Comuns i altres entitats econòmiques i socials. En aquest sentit, el director general de BOMOSA, Manel Garcia, ha volgut agrair “el treball conjunt fet amb Govern i Comú per trobar la millor fórmula per fer possible que les empreses ubicades a Hive Five puguin domiciliar la seva seu social al cowork, respectant la norma que regula l’obertura de negocis al Principat i que, sens dubte, serà també un aspecte molt positiu per atreure talent internacional cap al Principat”.

“Hive Five by BOMOSA és molt més que un cowork on tenir un espai amb una taula i una cadira”, ha especificat Garcia, “aquí passaran coses que seran bones per als nostres usuaris i per a l’economia del país” fent referència al fet que s’espera que sigui un espai interdisciplinari de col·laboració entre tots els que hi treballin. Entre altres serveis que el nou cowork ofereix, s’inclou un acompanyament de les empreses en tot allò que puguin necessitar, tant des del punt de vista de serveis com d’assessorament, mentoria i, fins i tot, inversió. També es planteja un programa de formació en funció de les necessitats que plantegin els seus hivers (els usuaris d’aquest cowork).

Des del punt de vista social, Hive Five és un espai on es pot seguir un estil de vida saludable i sostenible al lloc de treball i, per aconseguir-ho, compta amb un Open Corner molt innovador, que ofereix productes d’alimentació i cafeteria principalment ecològics i de proximitat al multi-espai de la sisena planta que s’anomena Skyline.

Hivers emprenedors i connectats

Des de finals de juliol (data d’obertura de l’espai), ja s’han instal·lat sis empreses a aquest nou cowork –que s’han sumat als treballadors propis d’Univers BOMOSA– amb un perfil molt variat: des del departament d’I+D d’una empresa de tecnologia del país, fins a companyies que es dediquen a l’e-games, la promoció de vehicles elèctrics o al disseny personalitzat de roba ciclista –entre d’altres. “El nostre objectiu és arribar al 50% d’ocupació total abans de finalitzar l’any”, ha explicat Garcia. A més, els promotors de Hive Five estan treballant també per tancar acords amb altres coworkings internacionals.

Hive Five by BOMOSA és un edifici de sis plantes amb més de 1.200 m2 i amb capacitat per a fins cent-quaranta punts de treball –que, de moment, mentre durin les recomanacions sanitàries, es reduiran a setanta–, setze sales de reunions i dos espais per a actes i presentacions, a més del multi-espai situat a la sisena planta amb terrassa exterior i vistes panoràmiques, que es pot llogar per celebrar tot tipus d’esdeveniments.

Gràcies a la tecnologia, la gestió dels seus espais serà operativa per als seus usuaris les 24 hores dels 7 dies de la setmana. El cowork de BOMOSA segueix tots els protocols i recomanacions establertes pel Ministeri de Salut, amb motiu de l’actual situació provocada per la COVID-19, tant en ús de mascaretes, distanciament en els llocs de treball dels usuaris com en neteja i circuits de ventilació.

Un espai sostenible

El coworking també respon a la sostenibilitat mediambiental –que és un altre dels valors d’Univers BOMOSA– i, per això, s’han posat fonts d’aigua freda i calenta tractades a través d’un procés d’osmosi –per tal d’eliminar l’ús d’ampolles i garrafes de plàstic– i s’ha utilitzat pintura ecològica; s’ha instal·lat una il·luminació amb leds, per aconseguir entre un 85 i un 95% d’estalvi energètic i, a la sisena planta, s’han col·locat taulers OSB provinents d’encenalls de fusta, entre altres mesures respectuoses amb el medi-ambient. A més i, com no podia ser d’una altra manera, el cowork és pet friendly: els gossos i els gats són benvinguts.