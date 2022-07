El Comú d’Escaldes-Engordany fa el seguiment de la gent gran que viu sola davant l’onada de calor

Davant les altes temperatures registrades els últims dies, el Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat una campanya de seguiment de la gent gran que viu sola. El Comú escaldenc va identificar en el moment de l’esclat de la pandèmia de coronavirus unes 300 persones aïllades socialment.

El personal del Departament de Gent gran va començar-les a trucar aquest dijous, 14 de juliol, per a oferir-los tot el que puguin necessitar, com ara menjar, aigua, o productes farmacèutics. A més, se’ls demana si es troben bé i se’ls ofereixen algunes recomanacions com ara hidratar-se bé i no sortir al carrer durant les hores del dia que fa més calor. Així mateix se’ls recorda el número de telèfon de la Llar de Jubilats per si mai tenen algun dubte o necessitat.

Fins divendres passat ja s’havia contactat una vuitantena de persones. Cal destacar que ara per ara, tothom qui ha rebut la trucada del Comú d’Escaldes-Engordany ha respost positivament i s’ha mostrat agraïda.