El Campionat del món d’X-Trial tanca temporada a Andorra la Vella amb Toni Bou com a nou Campió del món

El Campionat del Món d’X-Trial torna a Andorra amb l’X-Trial Andorra la Vella, cinquena i última cursa de la temporada 2022 després de les proves que s’han disputat a Niça (França), Chalon-sur Saône (França), Madrid (Espanya) i Barcelona (Espanya). La cita amb la capital andorrana serà el pròxim dissabte 8 d’Octubre i l’escenari, l’habitual, el Poliesportiu d’Andorra que, en aquesta ocasió, serà el lloc on el Campió del Món de l’especialitat Toni Bou competirà per primera vegada després d’haver aconseguit el seu 16è títol consecutiu i haver-se adjudicat la victòria a totes i cadascuna de les proves disputades.

Sota l’auspici de la Federació Motociclista d’Andorra i de 2 Play Events, com a organitzadors i promotors de la prova, es donarà forma a una de les cites més espectaculars del Campionat del Món d’X-Trial on, en aquesta ocasió, Toni Bou celebrarà el seu 16è títol de Campió del Món davant els aficionats andorrans i de tots aquells que provinents de França i Espanya aprofitaran la celebració del X-Trial Andorra la Vella per a gaudir d’un cap de setmana espectacular visitant el país i ser presents al gran espectacle competitiu de l’X-Trial. A més, i com a cloenda del Campionat del Món 2022, l’X-Trial Andorra la Vella serà l’escenari de l’acte d’entrega de les medalles als tres primers classificats del campionat que durà a terme la Federació Internacional de Motociclisme (FIM).

El pròxim 8 d’Octubre al Poliesportiu d’Andorra, Bou celebrarà el seu 16è títol de Campió del Món, però per fer-ho amb una nova victòria, haurà de superar la resta dels millors especialistes mundials com ara Adam Raga (TRRS), Jaime Busto (Vertigo), Matteo Grattarola (Beta), Benoit Bincaz (Beta), o el seu company d’equip Gabriel Marcelli, entre altres.

Un any més, l’X-Trial d’Andorra la Vella té tots els ingredients que defineixen un gran espectacle esportiu d’abast i repercussió mundial que, gràcies a la producció televisiva internacional en directe, permetrà projectar la prova, el país i la seva capital arreu del món.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha exposat en la roda de premsa de presentació -juntament amb el Campió del món Toni Bou, el secretari d’Estat d’esports, Justo Ruiz, i el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres- que l’esdeveniment compta de nou amb el patrocini del Comú d’Andorra la Vella, fet que indica l’aposta pel motociclisme des de fa alguns anys. En aquest sentit, afegeix, la importància de ser seu d’una de les proves del Mundial d’X-Trial, tant per la projecció exterior com pel volum de visitants que atreu al país. Marsol ha manifestat l’orgull de tornar a lliurar a l’incombustible Toni Bou el guardó de Campió del món a casa seva.