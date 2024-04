Compte enrere per a la Gala del Motociclisme Andorrà

Un pilot practicant trial (iStock)

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) celebrarà el dimecres, dia 24 d’abril, a les 8 del vespre, al Casino UNNIC, la Gala del Motociclisme Andorrà que reconeixerà als guanyadors dels diferents certàmens nacional de la temporada 2023-24. De la mateixa manera, l’FMA vol reconèixer l’esforç i el sacrifici dels diferents pilots que han exhibit el nom d’Andorra arreu, sigui en campionats de Catalunya, d’Espanya i en Europeus i Mundials.

A l’esdeveniment es lliuraran els guardons del Campionat Ice Gladiators 2024, Enducross d’Andorra 2023, Campionat de Trial 2023. També hi haurà reconeixement per als participants en els diferents cursets de trial, com també als protagonistes dels resultats més destacats internacionals. Com a novetat d’aquesta edició, es portarà a terme una votació telemàtica en directe per a escollir el “Pilot de l’any 2023”.