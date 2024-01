Cande Moreno, no finalitza el primer descens de la Copa del Món de Cortina

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (FAE / arxiu)

Aquest divendres, l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha disputat el primer descens dels dos previstos a la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, a Itàlia. L’andorrana no ha pogut acabar de completar la baixada. Moreno no ha pogut recuperar a temps després d’un primer salt a l’inici de la baixada. L’andorrana no ha pogut redirigir la posició, amb la qual cosa ha quedat fora de cursa a la part alta del circuit.

Avui divendres “la preparació de la pista ha sigut espectacular”, ha explicat Simon Bastelica, entrenador de Cande Moreno, que ha recordat que avui “hi ha hagut moltes caigudes perquè avui era dia de cursa i s’anava més ràpid”. “Fins i tot, les ha sorprès un poc a les que tenien més experiència”, ha dit Bastelica.

La cursa d’avui ha estat per a l’austríaca Stephanie Venier amb 1.33.06, per davant de la suïssa Lara Gut-Behrami (+0.39), i tres corredores empatades en la tercera posició amb +0.71: la canadenca Valerie Grenier, l’austríaca Christina Ager i la italiana Sofia Goggia.

Aquest dissabte es disputa el segon descens a partir de les 10:30 hores, i també quedarà per al diumenge el supergegant (10:30 hores) que tancarà la cita de Cortina.