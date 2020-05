Caldea reactiva les tasques d’higiene i desinfecció de les seves instal·lacions

Caldea comença a preparar la seva reobertura i avui ha reactivat les tasques d’higiene després del tancament preventiu per la COVID-19.

El termolúdic sempre ha seguit els protocols més extrems per a la higiene, neteja i desinfecció dels seus espais però, davant d’aquesta situació i, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, intensificarà els esforços per contenir la propagació del virus i per reobrir les seves portes ja de cara a l’estiu amb total garantia de seguretat.

Per això, a partir d’ara, s’incrementarà la freqüència de neteja i s’assegurarà una correcta desinfecció de totes les instal·lacions, incloses les superfícies en contacte freqüent amb persones. Per aconseguir-ho, es tractaran de manera cíclica totes les zones sensibles com ara accessos i ascensors, botoneres, vestuaris i banys, sortides d’aire i les àrees públiques i s’usaran desinfectants de triple acció: bactericida, fungicida i viricida, inòculs per les persones i el medi ambient.

Les maniobres, que realitzarà l’equip tècnic es duran a terme en totes les instal·lacions. Quan Caldea torni a rebre visitants, la periodicitat d’aquestes tasques es reforçarà diàriament en funció del trànsit i de l’ocupació de cada àrea i cada nit es realitzarà una desinfecció extrema.