Cabanes proposa a Jordi Gallardo que mantingui la presidència de Liberals

El cap de llista de Liberals a les pròximes eleccions, Josep Maria Cabanes, ha anunciat aquesta tarda de dimecres que ha proposat a Jordi Gallardo que es mantingui com a president del partit fins a la celebració dels comicis generals. Cabanes ha defensat la figura de Gallardo perquè “ha liderat el projecte de la coalició en els moments més complicats i té un coneixement ple de tots els projectes oberts al país.” A més, ha realçat “els onze anys com a president” i com “ha tirat endavant el partit”.

Des d’una perspectiva més política, Josep Maria Cabanes ha assegurat que “donarà continuïtat als pactes actuals del partit que han aportat estabilitat política al país”. Per això, considera imprescindible mantenir a Gallardo com a president, “ja que coneix com s’han fet totes les negociacions” ha afegit.

Pel que fa als resultats de les primàries, el cap de llista de Liberals s’ha mostrat satisfet “pel suport rebut” i ha agraït a la militància que l’ha votat a les primàries. Entre els objectius que s’ha marcat, ha ressaltat el de “fer créixer el nombre d’afiliats” i ha detallat que “molta gent s’ha mostrat molt propera a fer-ho, amb confiança i l’esperança de tornar a ser un partit gran”.

Per la seva banda, Maribel Lafoz, secretària general de Liberals, s’ha mostrat satisfeta amb el procés de primàries donat que “en l’àmbit organitzatiu han complert el seu propòsit; han funcionat perfectament sense que s’hagin presentat al·legacions”. Per tant, un cop vençut el termini de 24 hores des de les votacions els resultats ja són definitius.