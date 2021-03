Busquen dos joves desapareguts al Coll d’Ordino

El pare de la jove ha donat l’avís aquest matí, en veure que no havia tornat a casa i que tampoc la podia localitzar. L’últim cop que la va veure va ser ahir a la nit, abans de marxar cap a una festa en aquesta zona de la muntanya.

El dispositiu de recerca s’està fent per terra i aire, amb efectius canins de la policia i un helicòpter. També hi participa el Servei de Circulació del Comú de Canillo, que està realitzant una enquesta ciutadana a la parròquia per si algun veí o veïna pot aportar algun detall.