Àxel Esteve, 38è a l’eslàlom dels Mundials

Àxel Esteve competint als Campionats del Món a Courchevel (Christophe Pallot Agence Zoom)

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel s’han tancat avui diumenge amb l’última cita, l’eslàlom masculí, en el qual Àxel Esteve ha assolit la 38a posició. L’esquiador andorrà ha completat les dues baixades amb un temps total de 1.44.94, amb +5.44 respecte al guanyador, el noruec Henrik Kristoffersen, que s’ha penjat l’or amb 1.39.50. Esteve aconseguia el 41è temps a la primera mànega amb +1.19, mentre que a la segona marcava el 37è registre parcial amb +3.53. Finalment se situava 38è en finalitzar tots els corredors.

Roger Vidosa, director d’esquí alpí de la FAE, ha explicat que Esteve ha esquiat “al seu nivell a la primera mànega”, tot i que amb algun error que sense ell hagués “esgarrapat mig segon”. Al final, una mànega “correcta que el situava entre els corredors del seu nivell”. A la segona mànega “ha sortit molt bé”, a un primer mur “força bé”, però a la segona part comet una errada que el fa anar ja al darrera la resta de la baixada sense poder recuperar el ritme. “Al final el balanç és positiu, encara ha de seguir el seu camí en Copa d’Europa, intentant agafar els 30 com va fer l’altre dia a Berchtesgaden, per a intentar tenir millor dorsal en esdeveniments com aquest per a enganxar el top30”, ha manifestat Vidosa.

Àxel Esteve, esquiador: “Estic content, era una pista molt exigent, el traçat era molt complicat, però he donat el meu màxim. Abans de començar la carrera l’objectiu era el top30, però en acabar la primera mànega hem vist que era un objectiu molt ambiciós tenint en compte el meu dorsal. Penso que mig segon menys hagués pogut fer en la primera, però avui el top30 estava bastant car. Hem de continuar el camí que portem ara, ho hem demostrat en Copes d’Europa i FIS, ara tornem a les Copes d’Europa i hi anirem amb tot”.