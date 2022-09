18 vehicles més en les hores punta per a reforçar el Bus Jove en l’inici del curs escolar

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, ha anunciat aquesta tarda el reforç del transport públic en les hores punta a partir de l’inici del curs escolar, aquest divendres. Es tracta d’una decisió acordada amb les companyies, que ja tenen per contracte ampliar el nombre de vehicles segons la necessitat d’usuaris.

Així, Bartolomé ha apuntat que s’ha fet un estudi previ entre el seu ministeri, el d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i el d’Educació i Ensenyament Superior, especialment per a analitzar les possibles necessitats, tant per l’increment d’usuaris gràcies a l’abonament gratuït, com pels 2.600 joves que han demanat la targeta de Bus Jove –antic Bus Lliure–. En aquest darrer cas, “hem pogut determinar els moviments previstos d’aquests perquè sabem on resideixen i a quin centre escolar van”.

Per aquest motiu, el ministeri ha acordat un reforç amb 18 busos extra les hores punta d’entrada i sortida dels centres educatius: entre les 7 i les 9 hores i les 16.30 i les 18.30 hores. El repartiment dels autobusos es farà en funció de les línies amb més demanda: “es prioritzaran els recorreguts cap a Andorra la Vella, on es concentren els centres escolars”, però “si en les properes setmanes s’identifiquen possibles millores, es modificarà”.

Cal recordar que el Bus Jove segueix les mateixes línies que el bus regular, incloent-hi algunes extensions per a arribar a diversos centres educatius. Són aquests busos els que tindran més freqüència de pas, “per a evitar així que vagin plens o que els joves omplin els vehicles destinats a la línia regular”, pel que la mesura busca beneficiar tots els usuaris.