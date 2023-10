Zoo del Pirineu: Entrades gratuïtes per als docents tot l’octubre

Foto: Peu de pàgina

Aquest passat dilluns, dia 2 d’octubre, el refugi d’animals salvatges Zoo del Pirineu ha tornat a obrir les portes a tot el públic i ho fa amb una oferta especial durant aquest mes. Regala entrades gratuïtes a totes les activitats per als docents.

Per a aquesta fundació privada ensenyar els petits a estimar i a respectar la naturalesa és una de les seves grans missions. Però l’entitat es troba amb la difícil tasca de trobar escoles interessades en les seves activitats. Alhora, però, “la fundació rep trucades de docents agraïts de trobar la seva oferta per Google ja que fa anys que busquen aquest tipus d’activitats”, expliquen els seus responsables.

L’equip de la Fundació Zoo del Pirineu està segur que, si els professors experimentessin de primera mà com n’és d’emocionant visitar-los i relacionar-se amb els animals víctimes de l’acció humana, “estarien més que encantats de captivar els seus estudiants amb les seves activitats educatives sense igual”. Sentiran la mateixa emoció i passió que l’equip del zoo per la necessitat urgent de protegir la natura, assenyalen des de l’entitat.

“L’equip de la fundació demana als lectors d’aquest article ajudar a difondre aquesta oferta. Els infants d’avui dia creixen desconnectats de la natura i, lamentablement, en aquest aspecte la nova Llei espanyola de Benestar Animal no fa més que augmentar aquesta bretxa. Perquè si els joves no coneixen els animals que viuen amb nosaltres al nostre planeta, com els podran protegir?”.

Des del Zoo del Pirineu indiquen que “en els darrers 18 anys Catalunya ha perdut un 25% de les seves espècies animals. No podem esperar més. És hora d’actuar!“.





Foto: A l’activitat de “Cuidadors d’Animals”, els alumnes no només es troben cara a cara amb encantadors animals de la península Ibérica, sinó que també es transformen en els seus valerosos proveïdors d’aliment (Zoo del Pirineu).