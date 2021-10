Young Changemakers Academy potencia els deu millors projectes polítics d’àmbit europeu

Els Joves Liberals Europeus, englobats en la LYMEC i European Liberal Forum, han portat fins a Andorra els deu millors projectes de joves polítics, seleccionats entre centenars de les propostes enviades des de tot el continent. Les jornades de ‘Young Changemakers Academy’ han posat punt final aquest dissabte amb la darrera sessió de treball.

Els joves participants han rebut ponències sobre estratègia comunicativa per part d’Andrea Vilalta, consultora de Màrqueting Digital, i de creació i comunicació de marca per part de Viktorya Muradyan, tècnica de comunicació de la European Liberal Forum, i de Laia Comerma, tècnica d’esdeveniments i formacions de la LYMEC.

El president de Joves Liberals d’Andorra, Toni Puig, ha destacat la bona acollida de les jornades de treball on “els joves s’han trobat molt còmodes a Andorra” i s’han mostrat molt interessats pel país. Puig ha destacat la bona entesa dels Joves Liberals d’Andorra amb la resta de forces europees durant aquestes trobades donat que “les relacions internacionals ens serveixen per intercanviar visions polítiques”.

Les dues membres de l’Executiva de LYMEC, Laia Comerma i Ines Holzegger han elogiat la bona organització per part de Joves Liberals d’Andorra i s’han interessat per la situació política del país, especialment per la participació de Liberals dins la coalició de Govern d’Andorra.

Laia Comerma, s’ha mostrat satisfeta per l’interès que ha generat en els participants aquestes jornades, “per nosaltres és un acte tradicional de LYMEC del qual ja en tenim un bon grup d’alumni dels quals molts han arribat a ser membres del Parlament Europeu”, ha assegurat. També ha remarcat que “són persones amb moltes qualitats socials que es preocupen pel medi ambient i per millorar-lo aportant un canvi positiu”.

Per la seva banda, Ines Holzegger, tècnica de cooperació de LYMEC, ha manifestat que “els projectes que hem seleccionat van sobre turisme, medi ambient, salut i benestar, entre altres”. Holzegger ha afegit que “aquest és el segon esdeveniment de l’edició i hem volgut centrar-lo en la comunicació i les eines necessàries per fer arribar el missatge”. Per últim, ha ressaltat que “tots els participants, així com l’organització, s’enduen un molt bon record d’Andorra”.

Finalment, el secretari general de LYMEC, Bálint Gyévai, ha volgut fer valdre “les bones relacions amb Joves Liberals d’Andorra des de ja fa molts anys”. A més a més, ha recalcat la predisposició dels joves andorrans que “ens ajuden a impulsar l’organització de trobades com aquesta”.

Del 22 al 24 d’octubre els Joves L’A assistiran al Congrès de tardor de LYMEC que s’organitza a París, França.