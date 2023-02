Yen-Yu Tseng, primera resident de Faber Andorra al 2023

L’artista Yen-Yu Tseng (SFGA)

Ja ha arribat la primera dels sis residents que faran estada a Faber Andorra durant el 2023. Es tracta de l’artista tèxtil taiwanesa, Yen-Yu Tseng, que serà fins al 27 de febrer treballant en el seu projecte ‘La Massana 1-10’. El disseny combina la seva innovadora tècnica en l’art tèxtil i els titelles, i pretén ser una sèrie d’escultures de roba sobre personatges que viuen a la Massana, que l’artista crearà a partir de la memòria del col·lectiu local i de la seva experiència com a resident.

‘La Massana 1-10’ formarà part d’un projecte més gran que l’artista està produint actualment a diferents llocs del món gràcies a estades a residències d’artistes i realitzacions d’exposicions internacionals. Embolcalla les històries personals del col·lectiu i la memòria local com a diverses petites figures de tela. Aquesta és una manera d’experimentar, comunicar, pensar i intercanviar les connexions entre les persones i el paisatge, i amb la noció de memòria, història o narració conjunta.

D’aquesta manera, i seguint la línia ja iniciada amb els residents anteriors que han fet estada a Faber Andorra, està previst que l’artista pugui impulsar diverses activitats per a apropar l’obra a la ciutadania del país. Per una banda, durà a terme tallers a les escoles del Principat per a ensenyar als alumnes a crear joguines amb roba reciclada amb l’objectiu de fer-los reflexionar sobre el reciclatge tèxtil. Farà un taller similar adaptat a adults al Taller Tèxtil i de Vidre del Comú d’Escaldes-Engordany per a donar a conèixer la tendència de l’art tèxtil i reflexionar-hi, tot creant una peça pròpia.

Finalment, exposarà fins al 26 de febrer a la galeria Taranmana la seva la instal·lació d’art tèxtil Balance i durant la darrera setmana de la mostra afegirà també les escultures de ‘La Massana 1-10’ creades durant l’estada a la residència. En motiu de la inauguració de l’exposició el 15 de febrer es convidarà als artistes del país a conèixer l’obra de la resident i a xerrar amb ella sobre les oportunitats que poden oferir les estades a residències de creació a l’estranger.

Tseng Yen-Yu és una artista taiwanesa amb gran talent visual elaborat amb peces antigues, residus tèxtils i la seva pròpia tècnica tèxtil, el wrapping, com a forma d’escultura i instal·lació. El 2015 va completar un màster en belles arts. Les seves obres han estat seleccionades en un gran nombre d’esdeveniments internacionals d’art tèxtil, com ara la recent 11a edició de l’exposició triennal de minitèxtils al Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine (França), i la 10a edició biennal de l’International Fiber Arts X al Sebastopol Center for the Arts (EUA). Després de guanyar el 16è premi d’art visual Li Chun-Shan el 2020, aquest any presenta la quarta i cinquena exposició individual al Centre Materia i al centre d’art La Sarre (Canadà).