XXII edició dels Premis Àgora Cultural: “cant, cultura, teatre i gastronomia”

El passat dilluns dia 18, i el dimarts 19 de novembre, el Principat d’Andorra va acollir dos grans esdeveniments en format de premis. Es tracta dels XXII “Premis Àgora Cultural” i, a la vegada, la XII edició dels “Premis Internacionals Ramon Llull”. Per raons d’espai en aquest article, ara només comentem els primers i, properament, ja comentarem els segons.

Presentat pel periodista, Gabriel Fernández, el dilluns dia 18 de novembre, el vestíbul del Consell General va acollir el reconeixement en format de “Premis Àgora Cultural”, a Pilar Gispert, presidenta de l’Orfeó Andorra; a l’actor Roger Casamajor; a l’activista cultural, Xavier Rebés; i a Fina Font, mentre que el cinquè reconeixement va ser per a l’enòleg Jordi Marquet.

Després de la lectura del “Manifest cultural” per part de Jesús Galindo, president del Cineclub de les Valls, que aquest any ostentava el secretariat d’Àgora Cultural, cada un dels premiats va ser glosat per persones del seu entorn i que compartien les seves respectives trajectòries. Així que el primer en parlar va ser l’Òscar Sánchez que, alhora, és director de diferents corals i, també, havia coincidit amb la primera guardonada, la Pilar Gispert de l’Orfeó Andorra. Fundat l’any 1964 i amb 60 anys d’història, l’han dirigit des del Mestre Roure de 1964 fins al 1990, Josep Maria Pampliega de 1991 al 1993 i Josep Puig Martell des de 1994. L’Orfeó ha enregistrat diversos discos, entre ells “Cançons i danses d’Andorra” on destaquen “Andorrana” (1964) i “Bonica Andorra” ambdues peces compostes pel mateix Mestre Joan Roure (1921 – 1990) .

Foto de “l’Orfeó Andorrà” que presideix la també cantora, Pilar Gispert, una de les més antigues integrants

El segon premiat va ser Roger Casamajor que, en estar de viatge, va parlar a través de la pantalla, i va recollir el premi el seu germà Jordi, alhora que va ser glosat pel director de teatre Pere Tomàs, el qual l’havia introduït al món del teatre. Roger Casamajor compte amb una sèrie de guardons a l’exterior del país que l’han fet mereixedor, tot i la seva joventut, d’un dels Premis Àgora que, en la majoria dels casos, els fins ara 64 premiats, sumant totes les edicions, des de l’any 2001, que va ser per al Pare Cebrià Baraut (1917 – 2003), i va seguir el 2002 amb Sergi Mas i la Maria Canalís (ACS), la majoria dels fins ara premiats tenien una mitjana de seixanta anys o més.

L’actor andorrà, Roger Casamajor, intervenint a l’acte de forma telemàtica

El tercer premi Àgora de la vetllada, va ser per a Xavier Rebés d’Areny Plandolit, i Fina Font. El parlament dels mèrits va anar a càrrec de Joan Reguant Aleix, que va destacar les aportacions d’ambdós premiats. Xavier Rebés i Fina Font van ser cofundadors del Centre Cultural Andorrà ( 1975-1980), La Llibreria a l’any 1980 i també van promoure la fundació d’Icomos. Més tard Xavier Rebés va crear l’Editorial Andorra, i, posteriorment, va promocionar la tècnica de la pedra seca que, avui en dia, ja s’ha recuperat al nostre país.

Damunt l’escenari, Xavier Rebés i Fina Font

Finalment l’exconseller de Cultura del Comú d’Andorra la Vella, Pere Canturri i Campos va presentar l’altre premiat de la vetllada, que va ser Jordi Marquet Mandicó, que a part de crear el seu establiment de gastronomia especialitzat en vins, (les col·leccions dels quals li han permès aprofundir en l’enologia i viticultura), al seu dia va participar en la creació de la CASS, i la Cambra de Comerç, entitat que va presidir uns quants anys. A més a més de col·laborar en la posada en marxa del projecte “Caldea”.

S’ha de destacar que l’acte va comptar amb una sèrie d’interludis musicals interpretats per diversos músics. El Cor Rock d’Encamp va obrir l’acte, mentre que dos alumnes del Conservatori d’Andorra la Vella, Antoni Serra i Clara Vila van oferir un duet de flauta i clarinet que incloïa “l’Adaggio del concert per a clarinet i orquestra en La Major K-622 d’Amadeus Mozart”, el qual va ser arranjat per Unai Gutiérrez.

Va tancar l’acte el parlament de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, la M. I. Sra. Mònica Bonell i també del M. I. Sr. Carles Ensenyat Reig, síndic general, el qual va agrair les aportacions de totes les 25 associacions que conformen la plataforma “Àgora Cultural d’Andorra” i, entre altres coses, va fer referència al rigorós estudi sobre la història “Des del Consell de la Terra fins al Consell General”, realitzat per l’historiador Jordi Guillamet i que ens aporta més de 8 segles d’història, també de totes les persones que han format part de la política del nostre país. Un interessant i extens document, que ja es pot consultar en format digital.

La ministra, Mònica Bonell, durant la seva intervenció

La cloenda musical va anar a càrrec del Cor Rock d’Andorra, dirigit per Gil Blasi i Jordi Porta, que entre altres peces, van interpretar la coneguda “Rapsòdia bohèmia” de Freddy Mercury (Queen).

Per últim i, conjuntament, es va poder cantar “El Gran Carlemany”, l’himne andorrà compost per mossèn Enric Marfany i Bons (1871 – 1942), amb lletra del copríncep Joan Benlloc i Vivó (1864 – 1926) i que va cloure l’esdeveniment cultural que, en el marc i espai del Consell General, va gaudir d’una especial solemnitat.

Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).