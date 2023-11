XVII concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas amb rècord de participació

Els guardonats dels premis del XVII concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquest matí de dijous dels premis del XVII concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa, que ha batut el rècord de participants pel que fa a edicions anteriors amb 65 inscrits. En total, el Comú ha atorgat 4.650 euros en premis amb l’objectiu de fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i els consellers comunals Xavier Fernàndez i Esther Vidal han estat els encarregats d’entregar les distincions als 21 guanyadors de l’edició d’aquest any 2023.

Mas ha felicitat a tots els inscrits i els ha agraït la seva participació destacant que cada vegada “sou més els que feu que Encamp estigui més florit i bonic. A més, contribuïu al Pla d’embelliment que desenvolupa el Comú”. En aquest sentit, ha afegit que cal “destacar la feina de l’equip de Parcs i Jardins, perquè l’embelliment de la parròquia també és gràcies a la seva dedicació”.

A més, la cònsol major ha recordat que Encamp ha acollit aquest any la Gala de Viles Florides 2023 i que manté les quatre flors d’honor atorgades per l’entitat. Assegurant que tot “suma” per a l’embelliment comunal.

Finalment, Mas ha agraït la participació de tots els membres del jurat, format per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp, un tècnic de jardins i un conseller comunal membre de la comissió d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura.

El concurs d’enguany ha comptat també amb una novetat: el repartiment de 6 surfínies blanques o liles (valorades en 20 euros) als 50 primers inscrits. Aquesta iniciativa es va fer perquè els participants poguessin afegir les flors a les seves decoracions i crear, així, una sintonia floral entre els espais dels inscrits i les ornamentacions instal·lades pel Comú a la via pública.





Premiats del XVII concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa

Encamp – Categoria: Hotels

1r premi La Solana Apartaments 450 euros 2n premi Hotel Paris 300 euros 3r premi Hotel Guillem 200 euros

Encamp – Categoria: Cases unifamiliars amb jardí

1r premi Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega 450 euros 2n premi Aurora Casadevall Medrano 300 euros 3r premi Isabel Galisteo Luna de Torres 200 euros

Encamp – Categoria: Façanes d’edificis

1r premi Comunitat de propietaris Hort de Godí 1 350 euros 2n premi Nativitat Alís Font 250 euros 3r premi Fernanda Viana Da Gama 175 euros 4t premi Maria Llanos Torrequebrada Encinas 100 euros

Encamp – Categoria: Balcons

1r premi Albert Solé Fernández 250 euros 2n premi Marta Freudenthal Mas 150 euros 3r premi Antoni Mas Marsenyach 100 euros 4t premi Lourdes Mas Marsenyach 75 euros

Encamp – Categoria: Comerços

1r premi Maxicurs 250 euros 2n premi Ame du pain 150 euros 3r premi Creavisió 100 euros

El Pas de la Casa – Categoria: Balcons

1r premi Maria Desamparados Castro Ponce 250 euros 2n premi Josep Antoni Valen Panillo 150 euros

El Pas de la Casa – Categoria: Comerços