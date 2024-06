XI edició del Jambo, gran participació de músics i de públic

Teresa Ventura

La nova edició del Festival Jambo va ocupar diversos espais del centre històric d’Andorra la Vella. Tanmateix les dates del 13, 14 i 15 han permès un calendari d’actuacions molt ampli que incloïa a l’IONCA dirigida aquesta vegada pel pianista i compositor andorrà Kic Barroc. Amb el títol de “Musicals d’ara i sempre”, l’ONCA hi va incloure el duet de cordes format per Àlex Arajol (violí ) i Jordi Claret al violoncel.

El repertori que varen oferir, va des de Gershwin fins a Abba, passant per Lloyd Weber, autor entre altres obres, de diversos musicals, entre ells “El fantasma de la òpera”, “Cats i “Evita”, així com de diverses bandes sonores. Aquest va ser el concert d’apertura del festival que es va prolongar tot el cap de setmana en l’entorn del centre històric, com hem dit abans.

També hi va participar un quartet de veus i, a més a més, entre d’altres, per part dels andorrans cal destacar a “Bluetonics” que van actua a la placeta Sant Esteve, el divendres dia 14 a la tarda.

S’ha de dir que el divendres es van concentrar la major part dels concerts del Jambo i també hi va cantar Juli Barrero amb els seus acompanyants. Barrero va ser un dels finalistes andorrans del Premis Enderroc 2023, i que va presentar el seu nou disc a la Plaça del Poble.

Al Jambo i en els espais condicionats en les diferents places del centre, placeta Monjó, placeta Sant Esteve, carrer Anna Maria Janer, tocant a la torre de la Casa de la Vall, es van oferir una diversitat d’estils que van des del Rock fins al Indie-pop. Tanmateix, ROKYO i la seva banda, va oferir una primera part en acústic, a l’espai central com és el carrer Mare Janer, al costat dels jardins de Casa de la Vall, un dels espais més emblemàtics i on s’havia inaugurat el Jambo per part de l’ONCA, el dijous dia 13.

ROKYO en plena actuació al Jambo

El grup andorrà “Bluetonics” a la plaça Sant Esteve

De les actuacions musicals s’ha de destacar, també del divendres a la nit, el concert de “Gato Negro” que va omplir de gom a gom la plaça Guillemó. Una edició del Jambo Street Music que s’emporta la palma de totes les edicions anteriors, segons comentaris tant del públic com dels professionals.

A part de l’èxit de convocatòria dels manresans “Gossos”, que també van captar nombrosos assistents el dissabte a la Nit a la Plaça Guillemó d’Andorra la Vella i que van cloure l’última vetllada de concerts en aquest espai, mentre, continuava la música en alguns dels altres espais condicionats per al festival 2024, com la Plaça del Poble.

Públic assistent al festival

Les actuacions van ser seguides per nombrosos assistents

També es va comptar amb la participació de diferents DJ, els quals, van complementar els tempos entre les actuacions dels diferents i nombrosos músics del Jambo que ja es considera un projecte consolidat a Andorra la Vella, tal com va confirmar l’Oriol Vilella.

Del dissabte 15, s’ha de destacar l’actuació dels Esbarts d’Andorra & la Banda del Jambo que van actuar plegats a la plaça del Consell General. Finalment, s’ha de destacar que el director artístic del Jambo, Oriol Vilella i Toni Colom han declarat que aquest any 2024, tots el promotors i organitzadors han estat satisfets d’apropar-se al objectiu d’incentivar als autors i músics del país com a protagonistes principals i encara que a les primeres edicions quasi tothom versionava, actualment hi ha moltes més obres pròpies.

El dissabte a la tarda, a més a més, entre d’altres, el grup de jazz, “Pretenders”, va actuar a la placeta Monjó.

Una altre de les novetats d’aquesta 11a edició, va ser la “Jambo Escola” que ha permès participar a les escoles del país i dels discjòqueis que han complementat l’amplia oferta, amb les més de 36 actuacions, que incloïen solistes i altres musics en format de grup o banda d’acompanyament.

En una altra línia, en paral·lel i coincidint amb el segon dia del Jambo, però en aquest cas organitzat pel Col·legi Maria Moliner, es va fer una “masterclass” per part d’una banda de rock que va presentar el ministre conseller de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Enrique Conde, i que va tenir molt bona acollida per part dels joves estudiants del centre.

Masterclass al Col·legi Maria Moliner

