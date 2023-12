Xerrades a les llars de jubilats donant consells d’autoprotecció a l’hivern

Assistents a les xerrades de Protecció Civil sobre autoprotecció a l’hivern (SFGA)

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències –en col·laboració amb Afers Socials i amb els Comuns– ha impulsat un nou projecte centrat en l’organització de xerrades a les llars de jubilats del país sobre consells d’autoprotecció durant l’hivern. La primera es va dur a terme a Ordino i, aquest dilluns, s’ha fet a la Massana, amb una trentena de participants. Durant les pròximes setmanes es faran a la resta de parròquies.

La iniciativa s’emmarca en les accions de prevenció i sensibilització que impulsa Protecció Civil prop dels col·lectius més vulnerables amb l’objectiu de traslladar-los informació d’interès que els serveixi per a augmentar la seva autoprotecció i gaudir de les activitats que realitzen amb seguretat; com ara de cara a fenòmens naturals propis de l’hivern (terra glaçat, baixes temperatures, etc.).

Precisament, la voluntat de Protecció Civil és repetir les xerrades durant l’estiu per tal d’abordar, en aquest cas, qüestions com les altes temperatures o les onades de calor. Aquestes es combinaran amb sortides a l’entorn natural amb la gent gran, una acció in situ que va començar al setembre d’enguany amb una prova pilot al Parc Natural de la Vall de Sorteny.