Xerrada sobre el bon ús d’Internet per a pares d’adolescents

Seguint amb les activitats de conscienciació i formació en el bon ús d’Internet que Andorra Telecom, amb col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, està desenvolupant aquesta setmana amb motiu del Dia Internacional d’Internet Segura, des de la companyia es recorda que demà dijous, a les 19h, tindrà lloc la xerrada online adreçada als pares amb fills i filles de 10 a 18 anys .

La xerrada anirà a càrrec d’Irene Montiel, membre de l’equip de formadors l’Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.

Les temàtiques que s’abordaran seran com afecta l’ús de les pantalles en el desenvolupament dels joves, les addiccions sense substància (les tecnoaddiccions, ja reconegudes com a malaltia), com detectar riscos, quins tipus de continguts estan consumint els menors a les xarxes socials i videojocs i com prevenir-ne l’ús inadequat.

Les persones interessades poden inscriure’s a través de la pàgina web d’Andorra Telecom www.andorratelcom.com