Xerrada del cineasta, Alfons Casal, sobre com escriure un guió

L’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA) organitza per a aquest dimecres, dia 6 de novembre, una activitat que porta per títol “De la lletra a la pantalla. Fonaments per a escriure un guió cinematogràfic”. Aquesta conferència es desenvoluparà a l’aula 24 del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella.

L’activitat en qüestió es desenvoluparà entre les 17 i les 18:30 hores del dimecres. La xerrada anirà a càrrec del director de cinema i dramaturg del Principat, Alfons Casal, el qual, compta amb diferents creacions cinematogràfiques en el seu historial professional.