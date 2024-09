Xerrada de l’EEBE U16 als nens de l’escola de Manzanar, a Xile

Xerrada dels U16 de l’EEBE a l’escola de Manzanar (FAE)

L’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) continua amb els entrenaments a Corralco (Xile), però també aprofita el temps per a fer alguna activitat més social a la zona on està allotjat. Aquesta setmana alguns integrants de l’equip s’han desplaçat a la localitat de Manzanar per a fer una xerrada en una escola.

L’EEBE U16 s’allotja a Malalcahuello, situat a prop del centre d’esquí de Corralco, i a uns 10 quilòmetres de Manzanar, on l’equip realitza part de la seva preparació també en un dels pavellons de la zona. Allà, el director de l’escola li va proposar al grup EEBE U16 fer una petita xerrada als alumnes. La idea era explicar el que fa l’equip andorrà, el seu programa, les estades o el funcionament que té el grup EEBE a nivell escolar, així com l’adaptació dels estudis i l’esport al seu dia a dia.

A la xerrada van participar els tècnics Pol Carreras i Àxel Esteve, i els esquiadors Anna Raméntol i Àlex Comellas, que van narrar la seva experiència davant d’un grup d’alumnes de 12 anys.

L’EEBE U16 va arribar a Xile per a entrenar a l’estació de Corralco el passat 17 d’agost i té previst tornar a Andorra el pròxim 15 de setembre. Durant totes aquestes setmanes estan treballant a les pistes de Corralco tots els aspectes tècnics i en diferents disciplines per tal de fer front a la nova temporada d’esquí a Europa.

L’equip U16 de l’EEBE està format per Pol Carreras com a responsable, Joan Miquel Martin ‘Xita’ i Àxel Esteve com a entrenadors, i les esquiadores i esquiadors Carlota Comellas, Anna Ramentol, Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Vicky Gallenari, Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Alexandre Areny, Max Figueredo, Quim Llort, Èric Guimerà, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana i Manel Romo.