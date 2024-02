Xerrada de l’EDNA: “La nivologia aplicada a les operacions de control d’allaus”

Cartell informant de la xerrada “”La nivologia aplicada a les operacions de control d’allaus” (AR+I)

L’Espai de Neu i Allaus (EDNA), format per l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, Bombers i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), organitza una sessió informativa, gratuïta, oberta a la ciutadania. Tindrà lloc el dijous, 15 de febrer, a les 19.30 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana i anirà a càrrec de Sergi Riba (Nivorisk) sota el títol “La nivologia aplicada a les operacions de control d’allaus”.

El Govern d’Andorra, des de fa aproximadament 15 anys, licita i contracta la vigilància hivernal enfront el risc d’allaus a la xarxa principal de carreteres d’Andorra a una empresa especialitzada en la gestió i control d’allaus. En aquest cas, l’empresa responsable del control és Nivorisk SL, la qual assumeix com a missió zero víctimes per risc d’allaus, tant pel que fa a la població com per als propis treballadors executors del contracte. En aquesta xerrada es podrà veure quines actuacions es duen a terme en els diversos punts de control d’Andorra.