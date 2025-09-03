Xerrada de l’ANC a la Seu d’Urgell, aquest divendres

Aquest proper divendres, dia 5 de setembre, a les 19:30 hores, Jordi Pesarrodona, coordinador d’Accions al Territori de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), conduirà una xerrada a l’Hotel Nice (avinguda de Pau Claris, 4-6) de la Seu d’Urgell. La xerrada, segons informa l’organització de l’acte, és oberta a tothom.
L’activitat forma part del cicle de xerrades Activats, que recorre Catalunya per a explicar les accions, campanyes i estratègia de l’ANC. En aquesta ocasió se centrarà també en explicar els preparatius i tots els detalls de la manifestació de la Diada d’enguany, que serà descentralitzada a Barcelona, Girona i Tortosa sota el lema Més Motius que Mai: Independència.