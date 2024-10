Xerrada a la Seu sobre salut mental i discapacitat intel·lectual

Cartell de la jornada sobre salut mental i discapacitat intel·lectual a la Seu

La sala polivalent del Centre Cívic El Passeig de la Seu d’Urgell acollirà aquest dijous vinent, 31 d’octubre, a les 11 del matí, una jornada sobre salut mental i discapacitat intel·lectual, adreçada principalment a professionals de l’àmbit de la salut, i dels sectors socials i educatius. La trobada pretén ser un espai de reflexió de professionals d’aquestes àrees sobre les bones i males pràctiques en l’atenció sanitària i social a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

El programa inclou la participació de Ramon Novell, psiquiatra expert en discapacitat intel·lectual i impulsor de les unitats SESMDI (Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual); Anna Mont, psiquiatra i cap de l’àrea de de Salut Mental de l’Alt Pirineu, i Israel Belchi, psicòleg especialitzat en salut mental i problemes conductuals de persones amb discapacitat intel·lectual i responsable del projecte de Salut i DID.

Llibret de la col·lecció Diàlegs Granés Fundació

En la jornada es presentarà el segon llibret de la col·lecció Diàlegs Granés Fundació, on es recullen els resums d’unes ponències que van tenir lloc el passat 19 de maig al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. A la publicació es podrà enllaçar amb la ponència sencera, així com amb el contingut audiovisual de la iniciativa, organitzada per Granés Fundació conjuntament amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.