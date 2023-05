Xerrada a Demòcrates sobre l’Acord d’Associació

Landry Riba explicant l’Acord d’associació a militants i simpatitzants de Demòcrates (DA)

Una cinquantena de militants i simpatitzants de Demòcrates han assistit aquest dimarts al vespre, a la seu del partit a la reunió informativa per a tractar, tant les línies generals, com l’estat actual de les negociacions sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. La reunió ha estat conduïda pel secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba qui, precisament, ha encapçalat els darrers quatre anys la delegació andorrana que negocia amb la UE.

Aquestes negociacions, tal com ha explicat Riba han avançat a ritme constant la darrera legislatura. Ara encaminen la seva fase final, amb la voluntat d’avançar i, fins i tot, tancar l’Acord d’associació els propers mesos aprofitant la presidència d’Espanya al Consell de la Unió Europea.

L’acord, ha garantit el secretari d’Estat, serà beneficiós per a les dues parts i tindrà especialment en compte les singularitats d’Andorra. Ha afegit que representa la clau de volta de la diversificació econòmica del país ja que, amb l’adopció de bona part del cabal comunitari, Andorra podrà participar en el mercat interior europeu obrint, així, la porta a noves oportunitats de negoci, tant per a les empreses andorranes, com per a empreses foranes al Principat.

Els militants i simpatitzants de Demòcrates, després de la part explicativa de la reunió, s’han interessat per punts concrets de la negociació, com la que fa referència a la lliure circulació de persones, en el qual s’està treballant per a conservar un sistema de quotes.

Els drets socials, la inversió estrangera, el futur de FEDA i d’Andorra Telecom han estat altres qüestions demanades.

Riba ha refermat el compromís del Govern de, un cop es tanqui el text, sotmetre’l a un referèndum vinculant, perquè sigui la ciutadania qui decideixi si l’Acord d’associació es tramet o no al Consell General per a la seva ratificació.