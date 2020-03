La plaça dels Arínsols d’Encamp ha estat el punt neuràlgic de la primera Otso Trail Dog, una cursa on han participat 53 equips formats per una persona i un gos. La cursa tenia dos recorreguts, un de 8 quilòmetres per a equips més experimentats, i un de tres quilòmetres, de caràcter més popular.

El guanyador absolut de la general en la cursa de 8 quilòmetres ha estat l’equip format per Xavier Jover i el gos Gares, que només han necessitat 44 minuts per fer tot el recorregut, i que també ha estat el guanyador en la categoria de -15 quilos. En categoria femenina, el podi ha estat compartit entre l’equip format per Sabrina Solana i el gos Loup i Tamara Vázquez i la gossa Diana, que amb 58 minuts han arribat a meta, i que a més, també han guanyat en la categoria de +25 quilos.

Pel que fa a la cursa de tres quilòmetres, els guanyadors han estat Martín Silva amb el gos Guaglione en categoria masculina i Cristina Aznar amb el gos Fux en categoria femenina.

Pel que fa a la resta de guanyadors en categories per pes del gos, Joan Benet i Nut en homes i Maria Bastida i Cep en dones han estat els primers classificats en la categoria de 15 a 25 quilos, i Sergi Martín i Jordan han estat els vencedors en la de més de 25 quilos.

L’entrega de premis, que s’ha hagut d’avançar a les 12.30 h a causa de la pluja, ha comptat amb la presència del conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernández, del conseller de Medi Ambient, Andreu Riba, i de la consellera de comú, Esther Vidal, que juntament amb Liliana Ochoa, directora i organitzadora de la cursa, han lliurat els diferents obsequis als guanyadors. A més, cada participant s’ha endut avui una medalla de finisher, consistent en una xapa pel gos que podien gravar a la mateixa plaça.

Valoracions molt positives de l’organització i dels corredors

La primera Otso Sport Trail Dog ha estat molt ben valorada pels corredors en arribar a meta. Martín Silva, guanyador de la cursa de tres quilòmetres, ha explicat que li ha agradat molt el recorregut i que ha gaudit molt del trajecte. Xavier Jover, guanyador de la de vuit quilòmetres ha explicat que ha estat una cursa exigent però que ha gaudit molt amb el seu gos, i ha volgut felicitar l’organització per la iniciativa, reivindicant que els gossos no son els que embruten, sinó els humans els que no son responsables.

Per la seva banda, Xavier Fernández, conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, s’ha mostrat “molt satisfet per aquesta primera cursa, una prova que emmarquem dins de les activitats d’Encamp com a Vila Europea de l’Esport i que arriba després de signar un conveni amb Otso Sport per a realitzar una nova Trail Dog aquesta tardor, així com d’altres curses durant l’any, que donarem a conèixer ben aviat, i que seguiran amb la línia iniciada de fomentar la pràctica esportiva entre la població”.

Un Village molt dinàmic

La plaça dels Arínsols no només ha estat el punt de sortida i d’arribada de l’Otso Trail Dog, sinó que ha estat el punt neuràlgic de trobada de col·laboradors i de públic, que han pogut gaudir de diferents demostracions i tallers.

Un dels que ha tingut més expectació ha estat la demostració d’agility que ha realitzat Kissos Andorra, i que en acabat, han permès als participants de la cursa i a les persones del públic que venien amb els seu cans, de provar de fer el circuit, donant-los sempre alguns consells. De fet, hem pogut veure el guanyador de la cursa, Gares, aprenent a travessar el tub d’agility. Kissos Andorra també ha fet participar els infants, i amb els seus gossos ensinistrats, acompanyaven les nenes i els nens que han volgut participar, a fer el circuit com a veritables experts.

Un altre dels tallers organitzats per Kissos Andorra ha estat el d’habilitats, on han ensenyat als amos dels cans alguns trucs, com fer seure i aixecar-se als gossos, o fins i tot, passar entre les cames dels seus amos mentre aquest camina o a fer alguna tombarella.

Bomosa i Laika, presents al Village

Com ja es va dir a la roda de premsa, la primera Otso Trail Dog d’Encamp tenia un vessant solidari, i és que 2 euros de cadascuna de les inscripcions anirà destinada a aquestes dues associacions i en benefici del benestar dels animals.

A més, Laika i Bomosa han estat presents amb estands, i Bomosa ha portat tres dels gossos que tenen en adopció a la gossera, el Bandit, un creuat de pastor de cinc anys molt afectuós i molt sociable, el Ty, un creuat American Sttafordshire de 9 anys, el més veterà i un dels cans més amistosos de la gossera, i el Byron, un creuat de Beagle de 4 anys, molt afectuós i ideal per a estar amb nens.

Una de les anècdotes de la jornada ha vingut donada pel Bandit, quan avui hem descobert que és un gos que havia entrenat agility, i així ho ha demostrat quan s’ha atrevit, amb la Cristina de Kissos Andorra, a fer el circuit de forma més que notable.

El departament de Medi Ambient del Comú d’Encamp, present a la plaça per conscienciar sobre la tinença d’animals de companyia

Una de les tasques que tenien avui els banders comunals era comprovar que tots els gossos portessin els seus respectius xips d’identificació. A més, els tècnics mediambientals comunals han estat presents en un estand on s’informava de les normatives sobre la tinença responsable d’animals de companyia i sobre els espais públics per a gossos existents a la nostra parròquia. A més, obsequiaven a tots els participants i a les persones que s’han interessat amb una ampolla per “ruixar i diluir” les miccions que puguin fer els gossos en els espais públics.

Tanmateix, els banders han vetllat perquè els participants canins a la cursa tinguessin els seus bols plens d’aigua quan travessaven la línia de meta.

Una història de superació canina

Avui hem pogut conèixer, de primera mà, la història de la Yara i el seu amo, el Miky Artuñedo. La Yara uns mesos enrere no podia caminar perquè tenia una lesió espinal que li impedia moure les potes posteriors. A base de molt d’afecte i de moltes cures i esforç, avui la Yara ha pogut córrer, amb l’ajuda del Miky en alguns trams, la seva primera cursa canina, i tot i que ha participat de la de tres quilòmetres, i en alguns trams el seu amo l’ha hagut d’agafar en braços, els dos han travessat la línia de meta amb molta il·lusió i una gran satisfacció, demostrant que, amb ganes i amb ajuda, tot és possible.