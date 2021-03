Xavier Espot rep i el Rei Felip VI a la seu del Govern

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous a la tarda el Rei d’Espanya, Felip VI, a l’Edifici Administratiu del Govern. La trobada forma part dels actes de la primera visita oficial del monarca a Andorra, emmarcada en la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern, que el Principat acull l’abril d’enguany.

Després de la signatura del llibre d’honor al despatx del cap de Govern, s’ha mantingut una reunió institucional entre la delegació andorrana i l’espanyola a la Sala del Consell de Ministres, ubicada al mateix Edifici Administratiu del Govern. La delegació andorrana ha comptat amb la presència de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach; l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu; el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba; el cap de Gabinet del Cap de Govern, Guillem Casal; i la directora d’Afers Bilaterals i Consulars, Cristina Mota. La representació espanyola l’ha encapçalat el Rei, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya; el cap de la Casa de Sa Majestat el Rei, Jaime Alfonsín; i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros.

La trobada ha permès tractar diversos aspectes de les relacions bilaterals que involucren ambdós països així com també per apropar la realitat del país al monarca espanyol. Entre els temes abordats, Espot ha explicat que el procés que està fent Andorra per assolir un Acord d’Associació amb la Unió Europea és la culminació de l’obertura econòmica, l’homologació fiscal i la lluita contra el frau fiscal i el blanqueig de capital que ha dut a terme el país en els darrers 10 anys. Felip VI s’ha interessat per com Andorra ha fet front a la pandèmia i Espot ha destacat la col·laboració sanitària entre ambdós territoris així com també la campanya de tests a tota la població que s’ha dut a terme al Principat per fer front al coronavirus SARS-CoV-2.

El cap de Govern també ha apropat al Rei d’Espanya el compromís ferm de l’Executiu amb l’Acord de París per continuar fent passos decidits per frenar el canvi climàtic i en favor de la transició energètica i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Lligat amb aquesta temàtica, finalment, Espot i Felip VI també han tractat la XVII Cimera Iberoamericana que acollirà Andorra el proper mes d’abril.