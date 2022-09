Xavier Espot, portaveu d’Andorra a la 77a Assemblea General de les Nacions Unides

El cap de Govern, Xavier Espot, ha efectuat el seu discurs a la 77a Assemblea General de les Nacions Unides. Ho ha repassat pràcticament tot, sense obviar les màximes preocupacions del moment. Sobre el Principat ha deixat anar una llarga frase transcendent “la nostra veu al món no té la força de la demografia, dels exèrcits, dels recursos naturals o del posicionament geoestratègic, però té la força dels principis i els valors. Els valors que inspiren el nostre model de societat i l’ordre que volem que regeixi les relacions internacionals”.

El càstig de la Covid que ha colpejat la població mundial, els efectes socioeconòmics de la guerra a Ucraïna, l’accelerat canvi climàtic, la nova Llei d’Economia Circular, l’alimentació sostenible, el desenvolupament de les zones de muntanya, els drets humans, l’educació amb els tres sistemes educatius d’Andorra, l’Acord d’associació amb la UE, la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones i nenes i la sanitat, són alguns dels aspectes exposats per Espot.

El cap de Govern ha finalitzat amb una declaració que molts andorrans podrien fer seva: “Venim d’un país molt petit, des d’on fa anys ens vam comprometre a fer les coses més bé, on totes les ciutadanes i els ciutadans es poden expressar lliurement, amb un parlament – dipositari de la sobirania del poble– amb més de sis-cents anys d’història, i on durant més de set segles, sortosament, només hem conegut la pau. Compteu doncs amb nosaltres per a contribuir, des d’aquests valors que ens han configurat al llarg de la nostra història, per a defensar a escala global un món més just, equitatiu i democràtic, amb un desenvolupament econòmic més eficient i sostenible”.