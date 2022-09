Xavier Espot, Maria Ubach i Landry Riba visitaran oficialment Liechtenstein la setmana vinent

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, es desplaçaran en visita oficial a Liechtenstein la setmana vinent per a reunir-se amb les màximes autoritats del país europeu.

L’objectiu de la visita, la tercera d’un cap de Govern andorrà a Liechtenstein i la primera d’Espot, és refermar la cooperació existent entre ambdós països i compartir qüestions d’interès comú, especialment les relacions amb la UE. Així, la voluntat és compartir l’experiència liechtensteinesa pel que fa al seu procés d’acostament a la Unió Europea –l’Estat de petita dimensió no forma part de la UE, però sí de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA)–.

L’agenda de treball comença el dilluns 3 d’octubre a la capital, Vaduz, quan està previst que la delegació andorrana –que també comptarà amb la presència de l’ambaixador al Consell d’Europa, Joan Forner, que també exerceix d’encarregat de Negocis a Liechtenstein– es reuneixi a l’Edifici del Govern amb el primer ministre liechtensteinès, Daniel Risch, i la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler.

Posteriorment, al castell de Vaduz, es preveu una trobada amb el Príncep hereu Alois de Liechtenstein. Durant la mateixa jornada la delegació d’Andorra visitarà la Unitat de Coordinació de l’Espai Econòmic Europeu, per a reunir-se amb la seva directora, Andrea Entner-Koch, així com l’Oficina per a la innovació del mercat financer i la digitalització, on se celebrarà una trobada amb el director Thomas Dünser. Seguidament, l’agenda contempla una visita al parlament liechtensteinès.

El desplaçament clourà el dimarts 4 d’octubre amb l’assistència de la delegació andorrana a una presentació sobre les campanyes de màrqueting, vinculades fonamentalment al turisme, que duu a terme l’administració pública de Liechtenstein.

La delegació desplaçada al país europeu dóna continuïtat a la visita al Principat de la ministra d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler, que es va produir a l’abril d’enguany. Es recorda que Andorra i Liechtenstein van establir relacions diplomàtiques l’any 1995. Des d’aleshores, els successius executius d’ambdós països han treballat conjuntament en diversos àmbits, especialment en el marc del procés d’apropament d’Andorra cap a la UE. En l’àmbit econòmic, Andorra i Liechtenstein van signar un Conveni de no doble imposició (CDI) el 2015. Van rubricar-lo a Nova York els aleshores ministres d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i Aurelia Frick.