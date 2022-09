Xavier Espot manté trobades bilaterals amb la presidenta d’Hongria i el president de Kazakhstan

El cap de Govern, Xavier Espot, i la presidenta d’Hongria, Katalin Novák, han coincidit aquest dimarts, en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides, i han celebrat una reunió per a tractar les relacions entre els dos països i la cooperació establerta en àmbits com el turisme.

La negociació d’Andorra amb la UE per a un Acord d’Associació, que permeti l’accés al mercat interior tenint en compte les especificitats d’Andorra, ha estat un dels temes abordats durant la trobada. Espot ha exposat a la presidenta hongaresa la importància de poder tractar els dossiers més polítics durant aquest semestre. Per la seva part, Novák ha manifestat la voluntat de col·laboració amb Andorra en els diferents aspectes de la negociació.

Durant la reunió també han celebrat el Conveni per a evitar la doble imposició entre els dos països, ja ratificat per part del Principat i que es ratificarà per part d’Hongria durant els pròxims mesos.

L’agenda de dimarts també ha inclòs una reunió bilateral entre el cap de Govern, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el president de Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, amb l’objectiu de refermar la cooperació existent entre Andorra i Kazakhstan, en els àmbits bilateral, multilateral i internacional, i compartir temes d’interès comú, com ara la diversificació econòmica, la protecció del medi ambient o el turisme de muntanya.

En la reunió també s’ha acordat impulsar les negociacions per a un Conveni per a eliminar la doble imposició (CDI). Es tractaria del primer CDI entre Andorra i un país de la regió d’Àsia central.

Xavier Espot ha assistit a diferents intervencions d’alts mandataris en la primera sessió del Debat General que s’ha iniciat en aquesta jornada.