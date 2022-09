Xavier Espot i Maria Ubach, participaran en la 77a Assemblea General de les Nacions Unides

Entre el 19 i el 23 de setembre, el cap de Govern, Xavier Espot i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, participaran en la 77a Assemblea General de les Nacions Unides i en les reunions d’Alt Nivell fixades en l’agenda de les Nacions Unides per a aquesta setmana. El programa de la delegació andorrana inclou també diferents reunions bilaterals i trobades amb alts mandataris dels diferents Estats i organismes que hi participen. La intervenció del cap de Govern en el Debat General està prevista per al divendres 23 de setembre.

La 77a Assemblea General de les Nacions Unides se celebra a Nova York sota el títol “Un moment decisiu: solucions transformadores per a desafiaments interrelacionats” sota la direcció del seu president, Csava Körösi.

La sessió d’enguany inclou, entre altres esdeveniments d’Alt Nivell, la celebració de la Cimera sobre la Transformació de l’Educació, en la qual participarà el cap de Govern i que va tenir una sessió prèvia a París, el passat mes de juny, amb la participació la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Per la seva part, la ministra Maria Ubach, participarà, entre d’altres, a la reunió d’Alt Nivell de Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes i a la reunió de ministres iberoamericans.

L’agenda bilateral inclou trobades amb Lituània, Hongria, Portugal, els Emirats Àrabs, Xipre, Suïssa i Estònia, entre d’altres.