Xavier Espot i Maria Ubach finalitzen el desplaçament oficial a Liechtenstein

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han clos aquest dimarts el seu desplaçament oficial a Liechtenstein amb una visita a les oficines de Liechtenstein Marketing, la societat pública responsable de la promoció del país com a centre econòmic i destinació turística.

La delegació andorrana –completada per l’ambaixador al Consell d’Europa i encarregat de Negocis a Liechtenstein, Joan Forner– ha estat rebuda per la representant de l’ens i membre de l’Oficina de Marques, Renate Bachmann, qui ha presentat els principals eixos de la seva tasca. Durant l’exposició, Bachmann ha explicat que duen a terme una difusió de la marca nacional vehiculada a través de les experiències a l’entorn natural, de l’oferta cultural i artística; i del turisme de negocis.

A més, Renate Bachmann s’ha interessat pel model de promoció turística emprat per Andorra. Precisament, Espot i Ubach han posat en relleu l’experiència andorrana en matèria de promoció turística, i han coincidit amb Bachmann en la importància d’intercanviar l’expertesa d’Andorra i Liechtenstein en aquest àmbit. De fet, s’han emplaçat a construir sinergies entre Liechtenstein Marketing i Andorra Turisme, destacant les semblances entre ambdós països pel que fa, per exemple, a l’orografia o la història en tant que Estats de petites dimensions.

Una visita per a refermar la cooperació entre Andorra i Liechtenstein

Així ha finalitzat la visita al país –la tercera d’un cap de Govern andorrà a Liechtenstein i la primera d’Espot–, que ha permès refermar la cooperació existent entre ambdós països en el terreny bilateral, multilateral i internacional, així com compartir qüestions que són prioritàries per als dos executius, com ara les relacions amb la UE o l’adhesió a l’FMI.

L’agenda de treball va començar ahir dilluns amb una reunió entre Xavier Espot i Maria Ubach amb el primer ministre Daniel Risch, acompanyat de la titular d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler, a qui van poder informar sobre els avenços que ha fet Andorra en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació.

I és que Liechtenstein forma part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), així com de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) i de l’Espai de lliure circulació Schengen, si bé no pertany a la UE. Un fet que, tot i permetre la participació liechtensteinesa al mercat únic, manté alhora l’estatus del país com a Estat tercer. Es tracta doncs d’un precedent d’un Estat de petita dimensió que ja ha assolit un acord amb la Unió Europea, mantenint les seves especificitats.

La visita de la delegació andorrana –encapçalada per Espot– va continuar al castell de Vaduz, on va mantenir una audiència amb el Príncep hereu Alois de Liechtenstein, amb qui es va poder intercanviar impressions sobre el context internacional i abordar la qüestió de l’acostament a la UE.

També a Vaduz, la capital liechtensteinesa, Espot i Ubach es van reunir amb els directors de la Unitat de Coordinació de l’Espai Econòmic Europeu i de l’Oficina per a la innovació del mercat financer i la digitalització. Finalment, el cap de Govern va visitar el parlament del país centreeuropeu, mentre que la ministra es va desplaçar a les instal·lacions de la Creu Roja liechtensteinesa, on va ser rebuda per la seva presidenta, la Princesa hereva Sophie de Liechtenstein, i per la secretària general, Nicole Matt-Schlegel.