Xavier Espot es mostra satisfet pel treball que s’ha fet durant el seu mandat en matèria d’igualtat

El cap de Govern, Xavier Espot en una imatge d’arxiu (SFGA)

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha manifestat que cal seguir treballant en la lluita per a aconseguir la total igualtat de les dones, en tots els àmbits de la vida, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Espot indica que cal fer visibles, per a erradicar-les, les discriminacions que encara existeixen vers la dona respecte als homes, posant l’exemple de l’àmbit laboral, els salaris i la poca presència en els òrgans amb competències per a la presa de decisions.

Malgrat que reconeix el llarg camí que encara queda per recórrer per a la consecució total de la igualtat de gènere, el cap de Govern en funcions no ha desaprofitat per a posar en valor els avenços que assegura que s’han fet durant el seu mandat i el del seu partit.

A lloat el fet de constituir un govern paritari, comptar amb la primera síndica dona i que al seu grup parlamentari hi ha 8 dones i 3 homes. Espot ha declarat que “s’han de fer avenços al país en els drets sexuals i reproductius de la dona”. Ara bé, ha dit que això s’ha de fer “sempre des d’una perspectiva prudent, equilibrada, sensata, que no posi en risc el nostre sistema institucional”. Paraules que, probablement no satisfaran del tot a un gruix considerable de dones.