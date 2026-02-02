Xavier Cornella és 8è i Bartumeu Gabriel 18è a l’eslàlom FEC d’Alpensia

Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel han tornat a competir aquest dilluns a Alpensia, a Corea del Sud, en aquest cas a un primer eslàlom de la Far East Cup (FEC). Cornella ha estat 8è mentre que Gabriel ha acabat 18è. Xavier Cornella ha finalitzat amb un temps de 1.36.53, a 1.47 del millor temps, que ha sigut per a l’italià Edoardo Saracco amb 1.35.06. Per la seva part, amb 1.37.30 ha acabat Gabriel, a 2.24. El podi l’han completat el noruec Sebastian Hagan (+0.41) i l’espanyol Aingeru Garay (+0.76).
A la primera mànega, Gabriel havia esquiat bastant bé i a la segona, amb l’opció de remuntar posicions, fa una errada que el deixa lluny. Per la seva part, Cornella cometia alguna errada a la primera, però a la segona recupera amb el segon millor temps de mànega amb un bon esquí.
Aquest dijous, segona cursa d’aquesta FEC.