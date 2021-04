Xavi Cornella (5è) al gegant FIS de Sierra Nevada

Avui s’ha disputat un primer gegant FIS a Sierra Nevada, amb la presència d’alguns esquiadors de l’equip nacional i de l’EEBE. Xavier Cornella ha estat el més destacat en finalitzar 5è i millorar punts FIS. També han millorat punts Marc Fernández, Pere Cornella, Ty Acosta i Lluís Torres.

Cornella ha marcat un temps de 2.02.55, a 1.74 del guanyador, l’espanyol Albert Ortega, que s’ha imposat amb 2.00.81. També Cornella, amb aquest resultat, ha aconseguit millorar punts, ja que n’ha marcat 48.21, quan en tenia 53.81 a l’última llista de la FIS.

Així mateix, Ty Acosta ha estat 7è a 2.33 i amb 53.14 punts FIS, el que millora els 62.56 de l’actual llista de la FIS. Igualment, ha entrat al top10 Pol Robert, 8è a 2.50 del vencedor, mentre que Marc Fernández ha finalitzat en la 15a posició a 3.16 i amb 60.08 punts FIS, també millorant els 82.69 actuals. Pel que fa a Pere Cornella, el també corredor de l’EEBE ha estat 19è a 3.55 i amb 63.34 punts, també millorant els 79.79 actuals. Per la seva part, Lluís Torres ha estat 23è a 4.28, amb 69.44 punts, superant també els seus registres, ja que comptava amb 85.26. Per últim, no ha pogut completar la segona mànega Jaume Núñez.

Demà es disputa un segon gegant FIS que pot servir per confirmar les rebaixes de punts d’avui.

Així mateix, en la cursa de gegant femení ha participat l’andorrana Laia Robert, que ha estat 10a a 4.40 de la guanyadora, l’espanyola Sílvia Vila (2.06.61).