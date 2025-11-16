Xavi Cornella, 17è al segon eslàlom FIS de Kabdalis

Aquest diumenge, 16 de novembre, a Kabdalis (Sùecia), s’ha celebrat el segon eslàlom FIS del cap de setmana amb la presència de part de l’equip nacional masculí, amb els esquiadors del Principat, Àlex Rius i Xavier Cornella. Cornella ha estat 17è després d’una segona mànega en què ha marcat el 5è temps. Rius no ha pogut completar la segona mànega.
A la primera mànega, Xavier Cornella marcava el 25è temps amb 50.23, a 1.20 del millor registre, mentre que Rius feia el 36è a 1.90. A la segona mànega, Àlex Rius, no podia completar la baixada, mentre que Cornella feia el 5è crono de mànega a només 0.38 del millor registre, i acabava recuperant fins a vuit posicions respecte a la primera, per a finalitzar 17è amb un temps total de 1.42.01, a 1.42 del vencedor, que ha estat el noruec Eirik Schau Giskaas, amb 1.40.59.
El pròxim objectiu de Cornella i Rius serà estar a la propera Copa d’Europa, que se celebrarà el pròxim divendres, dia 21 de novembre, a Levi (Finlàndia).
