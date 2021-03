Xavi Cornella, 16è a l’eslàlom dels Mundials júnior

Xavier Cornella ha disputat la segona cursa programada dels Campionats del Món júnior d’esquí alpí de Bansko, a Bulgària. L’andorrà ha estat avui 16è a l’eslàlom, el que és un molt bon resultat per a ell.

Amb el dorsal 41, Cornella ha aconseguit finalitzar 16è amb 1.46.58, a 6.22 del vencedor, Benjamin Ritchie, dels Estats Units, que s’ha imposat amb 1.40.36.

Cornella ha millorat fins a 12 posicions a la segona mànega, en la qual ha fet el 13è temps. A la primera, amb 55.27 havia estat 28è, entrant entre els 30 i agafant la inversió. A la segona mànega, l’andorrà ha realitzat una millor baixada i ha assolit el 13è temps amb 51.31, el qual l’ha fet guanyar 12 places i situar-se, finalment, a la 16a definitiva.

Xavier Cornella, esquiador: “Molt content pel dia d’avui, molt content pel resultat. La veritat és que un resultat com el d’avui em demostra que puc estar entre els millors de la meva edat. Tot i això, a la primera mànega m’ha costat una mica i a baix he fet una errada bastant grossa, que m’ha fet perdre bastant temps i m’ha fet estar bastant lluny a la primera mànega. Tot i això, he entrat entre els 30, he estat el 28è i en la segona mànega he sortit el tres. He fet una molt bona segona mànega, he aconseguit recuperar 12 places a la segona i la veritat és que molt content i satisfet”.

Avui, fora dels Mundials júniors, també han competit a Pozza di Fassa (Itàlia) Àxel Esteve i Àlex Rius, que no han pogut completar la primera mànega de l’eslàlom dels Nacionals de Lituània.