Xarxa europea d’electrolineres per a camions elèctrics el 2027

La transició a modes de viatge més ecològics està en marxa, però si el procés ja és relativament lent pel que fa als cotxes elèctrics, el desafiament és encara més gran per al transport pesant. Encara que aparentment hi ha canvis importants a l’horitzó, sembla que caldrà esperar fins al 2027 per a veure els resultats complets del pla.

I és que si bé per als vehicles lleugers ja s’estan implementant solucions de recàrrega elèctrica de forma massiva (amb el suport i el finançament d’ens públics i empreses privades), la velocitat del desenvolupament de les tecnologies de la mobilitat elèctrica a l’àmbit del transport pesat, depèn tant de l’eficiència de les diferents infraestructures existents a les carreteres, com del rendiment dels vehicles.

Per això, quan es parla dels punts de recàrrega per als ‘pesos pesants’ de les carreteres europees ens trobem que amb prou feines hi ha 10 estacions electrolineres capaces de servir camions elèctrics a tot Europa, una xifra que resulta completament insuficient, per la qual cosa hi ha un llarg camí per recórrer perquè les coses canviïn realment. Sense aquests punts de recàrrega l’evolució i el desenvolupament dels camions elèctrics es veu coartada de forma significativa.

Les expectatives en innovació relatives als camions elèctrics són colossals. A més, les bateries necessàries per poder moure un camió durant un trajecte que resulti econòmicament rendible són enormes, per la qual cosa, si s’haguessin de recarregar a les electrolineres que satisfan la demanda dels vehicles elèctrics lleugers, necessitarien dies sencers per aconseguir-ho. Per això és fonamental instal·lar una infraestructura específica, per als germans grans de la ruta.

La unió fa la força

Tres dels més grans i més coneguts fabricants de camions del món, han pensat que només unint-se podrien aconseguir abordar el problema i donar-li completa solució. Volvo (que agrupa Renault Trucks i Volvo Trucks), Traton (responsables de Scania i MAN) i la mítica Daimler Trucks han signat un acord sense precedents.

El seu objectiu és crear una empresa integrada per aquests tres fabricants de vehicles de transport pesant, mitjançant la qual puguin desenvolupar, dissenyar, implementar, instal·lar i mantenir una xarxa d’estacions de càrrega específicament creades per donar serveis de vehicles de transport de passatgers i als camions elèctrics , que recorren el continent europeu.

Aquesta seria una xarxa pública de punts de recàrrega d’alt rendiment, que permetrà que tant els autobusos com els camions elèctrics puguin recarregar les bateries a qualsevol punt d’Europa. Això ajudaria a consolidar la confiança dels clients i és un decidit suport a les polítiques europees, que apunten a implementar un transport climàticament neutre.

D’aquí a l’any 2027 el pla és instal·lar-hi almenys uns 1.700 punts de recàrrega per a camions, distribuïts per tot Europa en punts de càrrega i descàrrega, àrees de descans de les principals autopistes i centres logístics. El cost total de la inversió conjunta serà de 500 milions d’euros.

Els representants de les tres companyies creuen que aquest és el preu que cal pagar per estar preparats per tenir el 2050, un nou tipus de transport de mercaderies que sigui neutre en carboni. Les tres empreses aparentment comptaran amb l’aportació financera i el suport dels governs de tots els països involucrats. Aquests pioners confien que moltes altres empreses i organitzacions se sumin a la iniciativa.

Per Ecoticias