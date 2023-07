Wüst i Figueras, intractables a l’Epic Pyrenees  2023

Meritxell Figueras Garangou (esquerra) i Janina Wüst han guanyat la seva tercera etapa consecutiva (Carles Iturbe)

En la 3a etapa de l’Andorra Epic Pyrenees 2023, el BUFF MEGAMO i el Singer Racing s’han disputat el lideratge fins que Hans Becking i José Dias han aconseguit distanciar-se de Martin Frey i Simon Stiebjahn. De la seva banda, les companyes d’equip de Becking i Dias, Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou, han continuat el seu lideratge en la cursa femenina amb la seva tercera victòria d’etapa consecutiva.

L’etapa reina de l’Andorra Epic Pyrenees es presentava, sobre el paper, com la jornada decisiva per a la classificació general de la cursa. A excepció de possibles canvis en l’etapa final del dissabte, l’etapa 3, el divendres 7 de juliol, seria el dia clau de la tercera edició de l’esdeveniment. Tant l’equip masculí com el femení de BUFF MEGAMO han conquerit de la millor manera possible aquesta etapa de 65 quilòmetres, distanciant-se dels seus rivals en la pujada al Pic Maià.

En la cursa femenina, això ha permès a Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou consolidar encara més el seu domini amb el mallot taronja de líder de Ciovita. Mentre que a Hans Becking i José Dias els ha permès aconseguir un desavantatge d’1 minut i 47 segons en un avantatge de 4 minuts i 40 segons.

Juntament amb el recorregut més llarg de la cursa, l’Etapa 3 també presentava un desnivell de 2.580 metres, inclosa una pujada a 2.615 metres sobre el nivell del mar. Atès que el pic més alt d’Andorra és el Comapedrosa, a 2.942 metres, els equips no podien escalar molt més. A partir de Canillo, els primers 25 quilòmetres suposaven 1.100 metres i han proporcionat el terreny de joc perfecte perquè BUFF MEGAMO llancés l’atac que ha desbancat a Singer Racing del lideratge de la general.

No obstant això, una vegada aconseguit el punt més alt del dia, l’escalada estava lluny d’acabar, ja que l’etapa també incloïa ascensos al Mont Màgic i al Coll d’Ordino abans de la baixada final, pel descens de DH de Beixalís de tornada a la Massana.

La primera ordre del dia era que Becking, Dias, Martin Frey i Simon Stiebjahn distanciessin als altres equips masculins de l’UCI. Una vegada que les dues esquadres líders de la classificació general han estat juntes al capdavant, han començat a llançar-se a per la victòria. BUFF MEGAMO ha atacat, després Singer Racing ha contraatacat, i, més endavant, els protagonistes han tornat a atacar als líders.

“El ritme ha estat bastant alt des del principi, però prop del punt més alt Martin [Frey] ha començat a tenir alguns problemes amb l’altitud, així que hem hagut de baixar una mica el ritme”, ha confessat Stiebjahn. “Ja no podíem veure als nois de BUFF MEGAMO, llavors crec que ens hem equivocat perquè de sobte venien per darrere. Aleshores he pensat que si podíem mantenir el contacte amb ells fins a Mont Màgic potser podríem conservar els mallots grocs. Però, de nou, hem perdut el contacte amb ells i una vegada completat l’ascens he sabut que seria difícil”.

Malgrat el gir equivocat, Becking i Dias mai han dubtat del seu pla per a l’etapa. Sabent que tenien gairebé dos minuts per a remuntar, però que comptaven amb gairebé 17 minuts de marge respecte al tercer, han anat a tota marxa durant tota l’etapa. “Aquest matí hem dit que teníem una gran diferència amb el tercer, així que hem decidit anar per totes des del principi. En el punt més alt de l’etapa ja teníem una gran diferència, potser d’un minut, però llavors hem perdut la traçada. Hem tornat a lluitar i hem continuat anant a per totes en cada pujada”, ha reflexionat Becking des de la línia de meta. “Si vols lluitar pel teu company d’equip, són com 100 watts extra. Vaig lluitar per José. Ell ha lluitat per mi. No podíem fallar-nos l’un a l’altre i continuem empenyent més i més”.

En la línia de meta, Becking i Dias han aconseguit un avantatge de 6 minuts i 27 sobre Frey i Stiebjahn. D’aquesta manera, BUFF MEGAMO es col·loca al capdavant de la cursa a falta d’una etapa. Ara tenen un avantatge de 4 minuts i 40 segons sobre Singer Racing. Per darrere, els dos equips de SCOTT Cala Bandida han travessat la meta junts, amb José María Sánchez Ruiz i Miquel Faus Juan en tercera posició per davant de Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero. No obstant això, Mantecón i Guerra Carretero mantenen l’última plaça del podi de la classificació general, però estan a 32:46 dels nous líders de la carrera.





Categoria femenina

En la cursa femenina de l’UCI, Wüst i Figueres Garangou s’han col·locat a una victòria del títol de l’Andorra Epic Pyrenees 2023. Una vegada més, les dones del BUFF MEGAMO han tingut un nivell a part, distanciant els seus rivals, el Mondraker Team i el protour BCN en els primers quilòmetres. Les dones de taronja s’han imposat en les pujades i els corriols, ampliant contínuament el seu avantatge. El seu temps de victòria ha estat de 4 hores, 47 minuts i 17 segons. És a dir, 39 minuts per davant d’Ariadna Ródenas Pascual i Pilar Fernández Hernández, del Mondraker Team.

“Ho dic tots els dies, però m’està encantant aquesta cursa”, va dir Wüst entre riures, després de l’etapa. “Cal patir en les pujades, però les vistes són increïbles i les baixades són perfectes. Som aquí per a córrer, però demà dissabte no hem d’arriscar. Així que estem desitjant que arribi una altra gran etapa i esperem tornar a la Massana amb un somriure en la cara”.

Amb una altra victòria d’etapa de les Epic Sèries en el palmarès del seu equip, BUFF MEGAMO acumula un avantatge pràcticament inassolible d’1 hora, 32 minuts i 24 segons en l’etapa final. L’avantatge de Ródenas Pascual i Fernández Hernández sobre Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo, del protour BCN, supera els 30 minuts. Per la qual cosa, és poc probable que la classificació general femenina de l’UCI canviï en l’última etapa.

No obstant això, encara hi ha possibilitats que es produeixin canvis en la classificació general en la quarta etapa. El recorregut de 55 quilòmetres inclou 1.570 metres d’ascens i 1.860 metres de descens. També acaba amb una pujada en lloc d’un descens per una sola pista, a la Massana, per la qual cosa si un equip comença a tenir problemes en els últims quilòmetres podria cedir minuts en lloc de segons als seus rivals.

L’últim dia torna a presentar molts corriols, entre els quals destaquen la sortida al parc Naturland, el descens de la Peguera i els ponts romànics i camins de fusta.

Per a seguir l’acció de l’Andorra Epic Pyrenees, els aficionats al ciclisme de muntanya poden connectar-se a www.epic-series.com/andorra a partir de les 09.00 (hora d’estiu d’Europa Central | GMT +2) d’aquest dissabte 8 de juliol. També poden compartir l’emoció a Instagram, @andorra_epic i en Facebook, a Andorra Epic.





2023 Andorra Epic Pyrenees Resultats

UCI Homes | Etapa 3:

1. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (3.26:43)

2. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (3.33:10| +6.27)

3. SCOTT - Cala Bandida 2: José María Sánchez Ruiz & Miquel Faus Juan (3.42:52 | +16.09)





UCI Women | Etapa 3:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (4.47:17)

2. Equip Mondraker: Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (5.26:43| +39:26)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (5.44:36 | +57:19)





Classificació general masculina UCI després de la 3a etapa:

1. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (8.05:29)

2. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (8.10:09 | +4.40)

3. SCOTT - Cala Bandida: Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero (8.38:15 | +32:46)





Classificació general femenina UCI després de la 3a etapa:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (10.52:43)

2. Equip Mondraker: Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (12.25:07 | +1.32:24)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (13.00:10 | +2.07:27)





Per a veure els resultats complets, fer clic aquí.