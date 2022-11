Títol: Willow

Durada: 60

Gènere: Aventura, fantasia

Creació: Jonathan Kasdan, Wendy Mericle

Intèrprets: Warwick Davis, Erin Kellyman, Cailee Spaeny

Temporades: 1 Capítols: 6

Sinopsi:

Willow és una sèrie de nacionalitat nord-americana, seqüela de la pel·lícula original que ja fa molts anys es va estrenar. El film que dona peu a la sèrie data de 1988 i, en aquesta, es podrà comprovar que els diferents esdeveniments que hi succeeixen són a partir del final de la pel·lícula, transcorreguts ja uns anys.

Hi veiem nous personatges del regne encantat de les fades i monstres Eborsisk de dos caps amb Willow Ufgood com a protagonista de la història. No hi ha dubtes que es tracta d’una sèrie entretinguda emmarcada dins del gènera de les aventures i la fantasia